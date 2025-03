Liverpool, Alexander-Arnold non recupera per la finale di Carabao Cup contro il Newcastle!

Il Liverpool dovrà fare a meno di Trent Alexander-Arnold nella finale della Coppa di Lega contro il Newcastle United. Il terzino inglese si è infortunato alla caviglia durante la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, persa ai rigori dai Reds. L’assenza del difensore ventiseienne si aggiunge a una lista già preoccupante di indisponibili per la squadra di Arne Slot.

La conferma è arrivata direttamente dal tecnico olandese, che in conferenza stampa ha chiarito la situazione: “Trent non sarà disponibile per la finale. Stiamo ancora valutando i tempi di recupero, ma ci aspettiamo che possa tornare prima della fine della stagione”. Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi, ma che accende un ulteriore interrogativo su come il Liverpool potrà sostituire un giocatore chiave in un momento così cruciale della stagione.

Difesa decimata e opzioni ridotte

Se l’assenza di Alexander-Arnold rappresenta un problema, la situazione complessiva della retroguardia del Liverpool non lascia margini di serenità. Conor Bradley e Joe Gomez, due possibili sostituti, sono anch’essi fuori per infortunio. Una condizione che lascia Arne Slot con pochissime alternative nel ruolo di terzino destro.

L’unico spiraglio positivo arriva da Ibrahima Konaté, che ha accusato crampi nei supplementari contro il PSG, ma potrebbe recuperare in tempo per la sfida di Wembley. “Con Ibou, speriamo che fosse solo un problema di stanchezza. Contiamo di averlo disponibile per la finale”, ha dichiarato Slot.

Un Liverpool tra sogni e incognite

La finale della Coppa di Lega potrebbe essere il primo trofeo dell’era Slot, ma arriva in un momento delicato per il club. L’eliminazione dalla Champions League brucia ancora e la corsa al titolo in Premier League, seppur promettente, richiede una tenuta mentale e fisica che il Liverpool rischia di non avere.

E poi c’è il capitolo rinnovi. Alexander-Arnold, così come Mohamed Salah e Virgil van Dijk, non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto. Il capitano olandese, accostato con insistenza all’Al-Hilal, ha ammesso di non avere certezze sul suo futuro: “Le conversazioni non sono in pausa, ma non c’è nulla di definito”.

Domenica a Wembley il Liverpool cercherà di mettere da parte tutte le incognite per concentrarsi sull’obiettivo immediato: alzare un trofeo. Ma con una difesa ridotta all’osso e un Newcastle affamato di rivalsa, la partita potrebbe riservare più di una sorpresa.