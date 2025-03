Lille e Dortmund: una notte per la storia. In palio c’è un quarto di finale da brividi…

Il Barcellona attende il suo avversario per i quarti di finale, mentre Lille e Borussia Dortmund si preparano a un duello che promette scintille al Pierre-Mauroy. L’1-1 dell’andata lascia tutto aperto, ma se c’è una certezza, è che il verdetto arriverà solo dopo 90 minuti – o forse di più – di battaglia intensa.

Il peso dell’andata e i numeri del ritorno

La sfida in Germania ha lasciato sensazioni contrastanti. Il Dortmund, finalista della scorsa edizione, ha trovato il vantaggio con Adeyemi, ma ha poi subito l’iniziativa del Lille, che con Haraldsson ha ristabilito la parità. Il risultato, per quanto equilibrato, ha evidenziato un dato significativo: i francesi hanno dimostrato maggiore solidità e capacità di manovra, mettendo in difficoltà la difesa giallonera.

Ora, con il fattore campo a favore e una tradizione recente incoraggiante – appena due sconfitte nelle ultime 16 partite casalinghe – il Lille ha tra le mani un’occasione d’oro per scrivere una pagina importante della propria storia europea.

Assenze e protagonisti attesi

Il tecnico Bruno Génésio dovrà fare a meno di pedine chiave come Zhegrova, Tiago Santos e l’ex blaugrana Umtiti, mentre restano in dubbio Sahraoui, Bakker e Gudmundsson. Ma la vera sorpresa potrebbe essere Ayoyoub Bouaddi, il diciassettenne che sta guadagnandosi riflettori e applausi con prestazioni mature e decisive.

Dall’altra parte, il Dortmund è alle prese con le defezioni di Nmecha e Svensson, mentre restano da valutare le condizioni di Chukwuemeka. Tuttavia, le speranze del club tedesco passano inevitabilmente dai piedi di Guirassy, già a quota dieci gol in questa edizione del torneo, e dalla rapidità di Adeyemi e Gittens, chiamati a rompere gli equilibri in avanti.

Il fattore Francia e il tabù da sfatare

Per il Dortmund, il viaggio in Francia non è mai stato una passeggiata. In undici precedenti transalpini, solo due vittorie. Eppure, l’ultimo successo è di quelli che pesano: la vittoria per 0-1 contro il PSG nella semifinale della scorsa edizione.

Se la storia recente dice Lille, il passato europeo racconta un’altra realtà. I tedeschi hanno vinto questa competizione nel 1997 e, per esperienza internazionale, partono favoriti. Ma il calcio vive di momenti e dettagli, e il Lille sa che questa potrebbe essere la notte della svolta.

L’incognita del finale

Equilibrio. Questa la parola chiave alla vigilia. Il Lille ha la spinta del pubblico, il Dortmund la voglia di riscatto dopo una stagione sottotono in Bundesliga. Un dettaglio, un colpo di genio o un errore potranno fare la differenza.

E allora, chi raggiungerà il Barcellona nei quarti? La risposta, ormai, è questione di ore.

Probabili formazioni Lille- Borussia Dortmund

Lille: Chevalier; Thomas Meunier, Diakite, Ribeiro, Ismaily; Bouaddi, Andre, Mukau; Ethan Mbappé, Jonathan David, Haraldsson.

Allenatore: Bruno Genesio

Dortmund: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Pascal Gross; Karim Adeyemi, Julian Brandt, Gittens; Guirassy.

Allenatore: Nico Kovac

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera)

Stadio: Pierre Mauroy

Calcio d’inizio: 18.45