Aston Villa a un passo dai quarti di Champions: ma il Club Brugge cerca una nuova impresa

L’Aston Villa si prepara a una notte di Champions League che potrebbe consegnargli un traguardo storico. Forte dell’1-3 ottenuto in Belgio, la squadra di Unai Emery attende il Club Brugge nel ritorno degli ottavi di finale con la consapevolezza di avere un piede nei quarti. Ma nel calcio, nulla è scontato.

Un vantaggio da gestire con prudenza

La vittoria dell’andata ha offerto ai “villans” un margine rassicurante, ma Emery non vuole lasciare nulla al caso. Il tecnico spagnolo è noto per il suo approccio metodico e non intende sottovalutare una squadra che ha già dimostrato di poter sorprendere. Emiliano “Dibu” Martínez e Marco Asensio, assenti nell’ultimo impegno di Premier League, sono pronti a riprendersi il posto dal primo minuto, mentre la squadra cerca di dosare le energie in una stagione che vede il Villa fuori dalle posizioni europee in campionato.

Club Brugge, serve un miracolo

La squadra di Nicky Hayen arriva a Birmingham con un compito quasi impossibile. Rimontare due reti in trasferta contro una squadra che in casa ha già fermato il Bayern Monaco (1-0) e la Juventus (0-0) richiede un’impresa ai limiti della realtà. Ma il calcio è fatto di imprevedibilità, e i belgi si affidano alla vena realizzativa di Ferrán Jutglà, autore di sei gol nelle ultime sette partite. Un gol rapido potrebbe cambiare tutto, riaccendendo una qualificazione che oggi appare compromessa.

L’Aston Villa e il sogno europeo

Lontano dalla zona Europa in Premier League, il Villa vede nella Champions un’occasione irripetibile. Il club inglese non raggiunge i quarti di finale della massima competizione continentale da decenni e vuole sfruttare il momento per scrivere una pagina di storia. Leon Bailey, protagonista dell’andata con un gol, sarà ancora una volta uno degli uomini più attesi.

Il fischio d’inizio e la posta in gioco

L’appuntamento è fissato per le 21:00 a Villa Park, in un’atmosfera che si preannuncia infuocata. Il Club Brugge tenterà il tutto per tutto, mentre il Villa dovrà dimostrare di saper gestire la pressione. Un solo passo separa la squadra di Emery dalla gloria europea, ma il calcio, si sa, non segue mai un copione già scritto. Resta solo da vedere chi avrà l’ultima parola.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA-CLUB BRUGGE

Aston Villa: Emiliano Martínez; Disasi, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Rashford; Watkins.

Allenatore: Unai Emery

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Ferran Jutglà.

Allenatore: Nicky Hayen

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)