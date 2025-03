Il Lille continua a stupire, Dortmund al palo e qualificazione in bilico

Un colpo di scena inaspettato al Signal Iduna Park. Il Lille resiste alla pressione del Borussia Dortmund e strappa un pareggio prezioso (1-1) che lascia tutto aperto per il ritorno. Un risultato che alimenta i sogni della squadra francese, a un passo da una storica qualificazione ai quarti, dove ad attenderla potrebbe esserci il Barcellona o il Benfica.

Un primo tempo a senso unico

L’inizio della gara sembrava suggerire una serata complicata per il Lille. Il Dortmund, spinto dal suo pubblico e dal suo solito gioco aggressivo, ha dettato il ritmo fin dai primi minuti. L’uomo più pericoloso è stato Karim Adeyemi, che al minuto 22 ha sbloccato il punteggio con una bellissima conclusione di sinistro dal limite dell’area. Il suo tiro, dopo aver colpito il palo, ha lasciato senza scampo Lucas Chevalier, regalando ai tedeschi un meritato vantaggio.

La pressione giallonera è proseguita, con un secondo gol annullato per fuorigioco a Pascal Gross poco prima dell’intervallo. Il Lille sembrava destinato a soccombere, ma il calcio, si sa, vive di momenti. E quello decisivo sarebbe arrivato nella ripresa.

La svolta dopo l’intervallo

Il secondo tempo ha mostrato un Lille trasformato. L’undici di Bruno Genesio ha alzato il baricentro e preso il controllo del gioco, complice anche un Dortmund inspiegabilmente apatico. Tra i protagonisti della rinascita c’è stato Ethan Mbappé, fratello minore di Kylian, alla sua prima da titolare in Champions League a soli 18 anni.

La manovra francese, più fluida e insistente, ha trovato il giusto premio al 68’. Jonathan David, fino a quel momento in ombra, ha servito un assist perfetto per Hakon-Arnar Haraldsson, che con freddezza ha superato Gregor Kobel per il gol del pareggio.

Finale senza scosse, ma il Lille sorride

Il Borussia Dortmund, anziché reagire, è rimasto intrappolato nella propria confusione. I tedeschi, pur avendo in campo il capocannoniere della Champions Serhou Guirassy (10 reti), non sono mai riusciti a rendersi davvero pericolosi. Un solo tiro nello specchio in 90 minuti, lo stesso del Lille, che però ha saputo sfruttarlo meglio.

Il verdetto definitivo arriverà tra una settimana, quando al Decathlon Arena di Lille si deciderà chi proseguirà il cammino in Europa. Per il Dortmund, l’obbligo di ritrovare sé stesso. Per il Lille, un sogno che adesso sembra più vicino. Ma tutto dipenderà da quei 90 minuti finali.