MLS, Seattle travolge LAFC, Morris e Rusnak protagonisti; Philadelphia continua a volare

Ci sono partite che segnano una stagione e ce ne sono altre che scrivono la storia. Per i Seattle Sounders, il 5-2 rifilato ai rivali del Los Angeles FC rientra decisamente nella seconda categoria.

A Lumen Field, la squadra di Brian Schmetzer ha mandato un segnale chiaro a tutta la Western Conference, imponendosi con autorità contro un avversario che, negli ultimi anni, aveva sempre recitato un ruolo da protagonista.

L’apertura delle marcature porta la firma di Kalani Kossa-Rienzi, giovane talento uscito dal vivaio di Seattle, capace di infilare la difesa avversaria con un dribbling secco prima di concludere in modo impeccabile. Un vantaggio che non ha retto a lungo, perché LAFC ha trovato il pari con Nathan Ordaz, bravo ad approfittare di un’azione confusa in area. Ma nel secondo tempo, i Sounders hanno cambiato marcia.

La rete che ha indirizzato il match arriva dai piedi di Paul Rothrock, il cui destro potente da fuori area non ha lasciato scampo al portiere avversario. Poi, la notte di Seattle si è trasformata nella serata di Jordan Morris: con il gol del 3-1, il trentenne attaccante si è laureato miglior marcatore della storia del club, superando Raúl Ruidíaz.

Il crollo dei LAFC si è concretizzato nel finale. Cristian Roldan ha firmato il 4-1 con una conclusione precisa, mentre il gol di David Martinez nel recupero ha solo reso meno amaro il passivo per la squadra californiana. Ma non era ancora finita. C’è stato spazio anche per il sigillo di Albert Rusnák, che ha chiuso definitivamente i conti su assist di Georgi Minoungou.

Per Morris, la serata è stata il coronamento di un percorso iniziato da bambino sugli spalti dello stesso stadio. “Essere il miglior marcatore della storia del club significa tutto per me”, ha dichiarato a fine gara con l’emozione ancora palpabile.

Philadelphia non si ferma più

Dall’altra parte del paese, la striscia vincente del Philadelphia Union prosegue senza intoppi. La squadra allenata da Bradley Carnell ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato, superando per 2-0 i New England Revolution.

Il protagonista della serata è stato Tai Baribo, che ha confermato il suo incredibile stato di forma. Sei gol in tre partite, un ruolino da attaccante di razza. Contro New England, l’attaccante israeliano ha sbloccato il risultato con un colpo di testa preciso su cross di Kai Wagner.

A chiudere i giochi ci ha pensato Jovan Lukic, con una conclusione potente dalla distanza che ha colpito il palo prima di infilarsi in rete. Una vittoria netta, una squadra che continua a convincere.

Jovan Lukic with his first MLS goal to double the lead for Philly. ✌️ pic.twitter.com/t226DIZi7T — Major League Soccer (@MLS) March 9, 2025

MLS, tutti i risultati del weekend

Oltre al dominio di Seattle e alla marcia inarrestabile di Philadelphia, la giornata di MLS ha offerto altri spunti interessanti. Cincinnati ha regolato Toronto con un 2-0 firmato da un rigore di Kevin Denkey e da un guizzo di Yuya Kubo.

Bene anche il D.C. United, che ha superato 2-1 lo Sporting Kansas City, mentre il New York City ha trovato il successo con lo stesso punteggio contro l’Orlando City.

Frena invece il Columbus Crew, campione in carica, fermato sullo 0-0 in casa dagli Houston Dynamo.

Capitolo a parte per i San Diego FC, al debutto in MLS ma già capaci di stupire. La vittoria per 3-1 contro il Real Salt Lake porta la firma di Anders Dreyer, autore del suo terzo gol stagionale, e del connazionale Marcus Ingvartsen, che ha chiuso i conti nel recupero.

Ma gli occhi di tutti restano puntati su Inter Miami e Lionel Messi, attesi oggi dal match contro Charlotte. Riusciranno a rispondere al dominio di Seattle e Philadelphia?