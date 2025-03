Concacaf Champions League, senza Messi l’Inter Miami non brilla: Suarez risolve la sfida coi giamaicani [VIDEO]

Un’assenza ingombrante e una prestazione opaca. Inter Miami, privo di Lionel Messi per un problema muscolare, ha superato con fatica il Cavalier nell’andata degli ottavi di finale della Copa de Campeones della Concacaf. Un successo per 2-0, maturato solo nella ripresa, che lascia aperto il discorso qualificazione ma mette la squadra di Mascherano in una posizione di vantaggio in vista del ritorno del 13 marzo a Kingston.

Un primo tempo da incubo

Il piano gara di Inter Miami si è rivelato fragile di fronte a un Cavalier organizzato e aggressivo. La mancanza di idee e una fase difensiva instabile hanno permesso ai giamaicani di prendere campo, colpendo anche un palo e sfiorando il vantaggio più volte.

L’episodio più inquietante per la squadra della Florida è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, quando Shaquille Stein ha trovato il gol per il Cavalier. Gioia cancellata solo dopo una lunga revisione VAR, che ha decretato un fuorigioco millimetrico, salvando l’Inter Miami da una situazione pericolosa.

Allende e Suárez, la scossa decisiva

L’intervallo non ha portato la reazione immediata che molti si aspettavano. Il gioco è rimasto impacciato, privo di ritmo e prigioniero di una costruzione lenta. Tuttavia, al 61′, una mischia in area ha premiato Tadeo Allende, rapido ad avventarsi su un rimpallo per siglare l’1-0. Un gol che ha risvegliato la squadra di Jordi Alba e Sergio Busquets, apparsi fino a quel momento spenti.

Nonostante il vantaggio, il Cavalier ha continuato a rendersi pericoloso, mettendo alla prova il portiere argentino Óscar Ustari. Ma all’83′, un errore difensivo di Richard King ha permesso a Luis Suárez di chiudere il match. Il bomber uruguaiano ha approfittato di un pasticcio avversario per depositare il pallone in rete con la freddezza che lo contraddistingue.

Ritorno in Giamaica: nulla è deciso

Il 2-0 rappresenta un vantaggio importante, ma Inter Miami dovrà affrontare il ritorno con maggiore solidità, senza affidarsi unicamente ai colpi dei singoli. La squadra ha già mostrato fragilità nella trasferta contro Houston Dynamo, e il Cavalier ha dimostrato di saper sfruttare le incertezze difensive.

Senza Messi, il margine d’errore si assottiglia. La sfida del National Stadium si preannuncia tutt’altro che scontata. Riuscirà l’Inter Miami a gestire il vantaggio, o il Cavalier sarà pronto a sfruttare il fattore campo per ribaltare la serie?