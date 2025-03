Corinthians, notte fonda in Coppa Libertadores: il Barcellona di Guayaquil umilia Depay e compagni

La Copa Libertadores si complica per il Corinthians, travolto per 3-0 dal Barcellona di Guayaquil nella gara d’andata del terzo turno preliminare. Un risultato pesante, una prestazione opaca e un destino che ora appare segnato: il rischio di un’eliminazione precoce dalla competizione più prestigiosa del continente non è mai stato così concreto.

Depay, un’ombra in campo

Arrivato a gennaio tra grandi aspettative, Memphis Depay è stato schierato titolare, ma la sua prova ha lasciato molto a desiderare. In 75 minuti di gioco, il numero 9 del Timão ha toccato appena 28 palloni, collezionando otto palloni persi e un solo tiro nello specchio della porta avversaria. Troppo poco per un giocatore chiamato a fare la differenza in una squadra che ha bisogno di certezze.

Il Barcellona impone la sua legge

Il divario tra le due squadre è stato evidente sin dai primi minuti. Il Corinthians, incapace di imporre il proprio gioco, ha subito la pressione di un Barcellona di Guayaquil più organizzato e determinato. Il primo gol è arrivato nel recupero del primo tempo, quando Corozo ha trasformato un calcio di rigore, spezzando l’equilibrio e lasciando il Corinthians senza risposte.

Nella ripresa, la squadra brasiliana non ha mostrato segni di ripresa. L’ecuadoriano Rivero ha raddoppiato all’80′, spegnendo le residue speranze degli uomini di António Oliveira. Poi, quattro minuti dopo, ancora Corozo ha firmato il 3-0, mettendo un sigillo definitivo sulla sfida d’andata.

Neo Química Arena, l’ultima speranza

Ora al Corinthians resta solo una possibilità: un’impresa al Neo Química Arena, dove nella notte tra mercoledì e giovedì della prossima settimana servirà una rimonta ai limiti dell’impossibile per evitare un’eliminazione disastrosa. Il precedente di un altro gigante del calcio sudamericano, il Boca Juniors, eliminato dall’Alianza Lima, è un campanello d’allarme. Nessuno è al sicuro, nemmeno i più grandi.

Ma c’è un problema più grande di una qualificazione a rischio: il progetto tecnico del Corinthians, costruito attorno a giocatori di esperienza come Depay, è già al primo bivio. Se il cammino in Libertadores dovesse interrompersi qui, le ripercussioni sarebbero pesanti. E la sfida di ritorno potrebbe non essere solo un’ultima possibilità per il torneo, ma anche un crocevia per l’intero futuro del club brasiliano.