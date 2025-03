All’Independiente il Clasico contro il San Lorenzo; quarta sconfitta di fila per il Racing

L’Independiente continua la sua marcia in testa al Grupo B del Torneo Apertura. La squadra di Avellaneda ha conquistato tre punti cruciali nel Clásico contro il San Lorenzo, imponendosi per 2-1 in un incontro vibrante disputato al Pedro Bidegain davanti a 35.000 spettatori.

Il vantaggio per il “Rojo” è arrivato dopo soli 12 minuti, grazie a una prodezza balistica di Lautaro Millán, il cui destro dalla distanza ha lasciato di sasso la difesa avversaria. Il San Lorenzo, scosso dall’avvio veemente degli ospiti, ha trovato la forza di reagire. Al 22′, un fallo in area ha concesso ai padroni di casa un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Andrés Vombergar, l’attaccante argentino naturalizzato sloveno.

La partita è rimasta aperta fino al 74′, quando un errore difensivo di Ezequiel Herrera ha spianato la strada a Felipe Loyola, che con un destro secco ha siglato il gol della vittoria per l’Independiente. Il tecnico Julio Vaccari, soddisfatto della prestazione, ha sottolineato l’importanza del successo: “Sapevamo che sarebbe stata dura, ma la squadra ha risposto alla grande. Portare via tre punti da qui è un risultato enorme per noi”.

Con questa vittoria, l’Independiente sale a 20 punti, tre in più rispetto a Rosario Central e allo stesso San Lorenzo, e consolida il primato in classifica. Il cammino resta lungo, ma la squadra di Avellaneda ha dimostrato di avere la solidità necessaria per ambire al titolo.

Momento critico per il Racing

Mentre l’Independiente festeggia, la situazione del Racing Club si fa sempre più preoccupante. La “Academia” ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, cadendo per 1-0 contro l’Huracán davanti al proprio pubblico del Presidente Perón. Il gol decisivo è arrivato al 25′, con Eric Ramírez lesto a ribadire in rete dopo un colpo di testa di Gabriel Alanís e un’uscita incerta del portiere Gabriel Arias.

Per il Racing, il momento è delicato. La squadra non riesce a trovare continuità e la pressione sui giocatori e sul tecnico continua a crescere. La prossima gara potrebbe già essere decisiva per invertire la rotta.

Gli altri risultati

Nel resto del turno, il Barracas Central ha strappato un pareggio all’ultimo respiro in casa del Sarmiento de Junín (1-1), mentre Platense e Lanús si sono annullate a vicenda con uno 0-0 senza grandi emozioni.

Venerdì, il Boca Juniors ha mostrato i muscoli travolgendo il Central Córdoba per 3-0, l’Argentinos Juniors ha piegato il Banfield per 2-1 e il campione in carica Vélez Sarsfield ha conquistato la sua prima vittoria stagionale superando di misura il San Martín.

Un campionato ancora lungo e imprevedibile, in cui le gerarchie sembrano in continua evoluzione. Ma una cosa è chiara: l’Independiente ha mandato un segnale forte a tutti.