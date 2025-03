Gordon salta la finale di Carabao Cup: il Newcastle rinuncia al ricorso

Il Newcastle dovrà fare a meno di Anthony Gordon nella finale di Carabao Cup contro il Liverpool. La decisione di non presentare ricorso contro l’espulsione subita dall’esterno offensivo nel match di FA Cup contro il Brighton è stata confermata da Eddie Howe, che ha spiegato le motivazioni dietro alla scelta del club.

“Abbiamo discusso internamente con le persone giuste, avvocati compresi, e non abbiamo ritenuto ci fossero le basi per un appello che potesse avere successo”, ha dichiarato l’allenatore dei Magpies. La valutazione dell’episodio, che ha visto Gordon espulso per un intervento su Jan Paul van Hecke, ha portato il Newcastle a concludere che le possibilità di ribaltare la sanzione fossero minime. “Non c’era intenzione da parte di Anthony di far male all’avversario, ma bisogna essere realistici: se non ci sono margini di successo, non ha senso procedere. Anthony lo capisce”, ha aggiunto Howe.

Una perdita pesante per il Newcastle

L’assenza di Gordon rappresenta un duro colpo per il Newcastle, considerato il rendimento recente dell’ex Everton. Il giocatore, che ha offerto prestazioni di alto livello nelle ultime settimane, non nasconde la sua frustrazione per la situazione. “Domenica era molto deluso, comprensibilmente. Quando sei in campo, sei concentrato sul presente, ma una volta terminata la partita realizzi pienamente le conseguenze delle tue azioni”, ha spiegato Howe.

Nonostante la delusione, l’allenatore ha elogiato l’atteggiamento del giocatore in allenamento. “Si è subito rimesso al lavoro, con grande professionalità. Rispetto totale per lui: sa che ora il suo compito è supportare la squadra dall’esterno e fare il massimo per aiutare i compagni in un momento cruciale della stagione”.

Emergenza infortuni: stop per Lewis Hall

Oltre alla squalifica di Gordon, il Newcastle deve fare i conti con un’altra brutta notizia: la stagione di Lewis Hall è già terminata. Il laterale dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia, chiudendo in anticipo il suo campionato. “Una vera delusione per noi, ma soprattutto per lui. Stava attraversando un ottimo momento di forma, con la finale di coppa e le convocazioni internazionali all’orizzonte”, ha dichiarato Howe.

L’infortunio sarebbe una conseguenza dell’ultima gara di Premier League contro il Liverpool, anche se il problema sembra essersi sviluppato gradualmente. “Ha giocato bene, ma alla fine del match ha avvertito rigidità e gonfiore. Dopo gli esami, la decisione era inevitabile: intervenire subito per garantirgli un recupero completo”.

Joelinton torna e conquista il Brasile

In un periodo segnato da problemi fisici e squalifiche, un raggio di sole arriva dalla convocazione di Joelinton con la nazionale brasiliana. Il centrocampista, reduce da un infortunio, ha fatto il suo ritorno in campo contro il Brighton, mostrando subito il suo impatto con una prestazione di sostanza. “Una delle note positive di domenica è stato vederlo tornare in campo e farlo nel suo modo migliore: aggressivo, dinamico, determinante”, ha sottolineato Howe.

Il riconoscimento della Seleção rappresenta una conferma dell’importanza di Joelinton nel panorama calcistico internazionale. “Siamo felicissimi per lui. Ha attraversato momenti difficili a causa degli infortuni, ma la sua dedizione e il suo spirito di sacrificio sono stati premiati”, ha concluso l’allenatore.

Mentre il Newcastle si prepara per la sfida contro il Liverpool, le difficoltà si accumulano. Gordon fuori per squalifica, Hall ai box per il resto della stagione. Ma il calcio non concede pause, e i Magpies dovranno trovare soluzioni per non sprecare un’occasione che potrebbe cambiare il corso della loro stagione.