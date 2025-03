Ufficiale, Neymar torna in nazionale dopo una lunghissima assenza!

Diciassette mesi di attesa. Un’assenza lunga, scandita da infortuni, scelte controverse e un declino che sembrava irreversibile. Ma adesso Neymar torna a vestire la maglia della Seleção, pronto a rientrare nel cuore del progetto di Dorival Júnior. La convocazione per le sfide contro Colombia e Argentina, decisive nelle qualificazioni al Mondiale 2026, segna un nuovo capitolo per l’ex stella del Paris Saint-Germain.

Il ritorno tanto atteso

Era il 18 ottobre 2023 quando Neymar indossò per l’ultima volta la maglia verdeoro in una partita ufficiale. Un match da dimenticare: sconfitta per 2-0 contro l’Uruguay e un grave infortunio al ginocchio che lo avrebbe tenuto lontano dai campi per mesi. Da lì, un percorso tortuoso. L’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Hilal si è rivelata deludente, tra problemi fisici e un impatto mai davvero significativo sul campionato. A gennaio, la decisione di tornare a casa: il Santos, il club che lo ha lanciato nel calcio mondiale, ha accolto il suo figliol prodigo con la speranza di rivedere il talento che incantava l’Europa.

Numeri e motivazioni

Nonostante il periodo difficile, i numeri di Neymar con la nazionale restano impressionanti: 128 presenze e 79 gol, un bottino che gli ha permesso di superare persino il mito di Pelé. Ma non è solo questione di statistiche. La sua leadership e la sua esperienza potrebbero essere decisive in un momento di transizione per il Brasile, reduce da risultati altalenanti nelle qualificazioni sudamericane. La squadra si trova attualmente quinta nel girone, una posizione che non concede margini d’errore.

La chiamata di Dorival Júnior

L’inserimento nella prelista aveva già acceso i riflettori, ma la conferma ufficiale della convocazione ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Lo stesso Neymar ha condiviso la notizia sui social, accompagnando l’annuncio con un semplice messaggio: “Felice di essere tornato”. Segnale di una determinazione ritrovata, di un campione che vuole dimostrare di essere ancora protagonista.

Accanto a lui, una lista che mescola giovani talenti ed elementi di esperienza. Tra i convocati figurano nomi come Vinicius Jr., Rodrygo e Raphinha in attacco, mentre in difesa spiccano Marquinhos e Gabriel Magalhães. Il centrocampo vede la presenza di giocatori in ascesa come Bruno Guimarães e André.

Due sfide chiave per il futuro

Il calendario non concede tregua: il 20 marzo il Brasile ospiterà la Colombia, mentre il 25 marzo sarà la volta del grande classico contro l’Argentina, in trasferta. Due gare fondamentali per riaccendere l’entusiasmo e consolidare la posizione in classifica. Ma la domanda rimane: Neymar sarà ancora in grado di fare la differenza sul campo o il suo ritorno rischia di essere solo un’illusione?

Il verdetto arriverà presto. E il mondo del calcio, come sempre, osserverà con attenzione.