Greenwood potrebbe tornare presto in Nazionale; ma non con l’Inghilterra…

La stagione in corso sta segnando una rinascita per Mason Greenwood. Dopo il suo passaggio all’Olympique Marsiglia, l’attaccante inglese sta vivendo un’annata da protagonista in Ligue 1, totalizzando 15 reti e 3 assist in 24 presenze. Numeri da leader offensivo, numeri che fanno pensare a un ritorno in ambito internazionale. Ma non con l’Inghilterra.

Non giocherà più con l’Inghilterra

Le porte della nazionale dei Tre Leoni sono ormai chiuse. La Federazione inglese ha fatto capire chiaramente che il giocatore non rientra nei piani della selezione, per le note vicende extracalcistiche, indipendentemente dalle sue prestazioni. Un destino segnato, ma non definitivo. Greenwood ha scelto un’altra strada: quella della Giamaica.

A 23 anni, l’ex talento del Manchester United ha presentato una richiesta formale per cambiare nazionalità sportiva. Secondo le regole FIFA, un giocatore che abbia disputato meno di tre partite ufficiali con una nazionale prima dei 21 anni può effettuare un solo cambio di rappresentanza. E Greenwood rientra perfettamente nei parametri. La sua unica apparizione con l’Inghilterra risale al 2020 e ora, con la documentazione avviata, manca solo l’approvazione ufficiale per vederlo con la maglia della selezione caraibica.

Il presidente esecutivo della Football Association, Mark Bullingham, ha confermato l’iter: “Greenwood ha chiesto ufficialmente il cambio di nazionalità. Non potrà più giocare per l’Inghilterra perché il regolamento consente una sola modifica“. Un passo definitivo, che rappresenta una svolta nella carriera dell’attaccante.

Le radici giamaicane di Greenwood non sono un dettaglio secondario. Nato a Bradford, porta nel sangue l’eredità della madre, originaria dell’isola. Un legame che ora diventa anche sportivo. La Giamaica, dal canto suo, potrà contare su un giocatore che, numeri alla mano, può fare la differenza nel panorama CONCACAF e oltre.

La domanda, a questo punto, è una sola: quanto tempo servirà perché Greenwood faccia il suo esordio con la nuova nazionale?