Newcastle, stagione finita per Lewis Hall

Brutte notizie per il Newcastle United. Il club ha confermato che Lewis Hall non tornerà in campo fino al termine della stagione a causa di un infortunio a un osso del piede. Il ventenne terzino sinistro, considerato una delle promesse più brillanti del calcio inglese, dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica, seguita da un lungo percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del club.

L’infortunio arriva in un momento delicato per i Magpies, in piena corsa per un posto in Europa e attesi da un appuntamento storico: la finale della Carabao Cup contro il Liverpool, in programma il prossimo 16 marzo a Wembley. Un’occasione che potrebbe riportare un trofeo nella bacheca del club dopo un’attesa lunga quasi settanta anni.

Emergenza totale in casa Newcastle

L’assenza di Hall si aggiunge a un elenco di problemi che rischiano di compromettere la volata finale della stagione. Il Newcastle, attualmente sesto in Premier League a tre punti dalla zona Champions, dovrà fare i conti anche con la squalifica di Anthony Gordon. Il talentuoso esterno offensivo salterà il big match contro il Liverpool dopo il cartellino rosso rimediato nella sconfitta contro il Brighton in FA Cup.

La situazione inizia a farsi preoccupante per Eddie Howe, che si trova a gestire una rosa ridotta all’osso proprio nel momento in cui ogni punto può fare la differenza. Il calendario non aiuta: il prossimo impegno di campionato vedrà i Magpies affrontare il West Ham, in trasferta, contro una squadra a caccia di punti salvezza.

Una corsa in salita per l’Europa

Nonostante le difficoltà, il Newcastle non può permettersi passi falsi. L’obiettivo europeo è ancora alla portata, ma la concorrenza è feroce. Il quarto posto occupato dal Manchester City è distante solo tre lunghezze, ma il margine di errore si assottiglia.

Il ritorno in Champions League rappresenterebbe un traguardo fondamentale per il progetto del club, che sotto la guida di Howe e con il supporto della nuova proprietà saudita ha investito pesantemente per riportare i bianconeri nell’élite del calcio inglese.

Ma senza Hall, senza Gordon e con un calendario che non lascia respiro, la strada per l’Europa sembra improvvisamente più ripida. E con una finale di coppa alle porte, il margine tra gloria e delusione è sottile. Forse troppo sottile.