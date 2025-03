La FA chiede una punizione esemplare per il portiere del Millwall, autore del fallo killer su Mateta

L’episodio avvenuto al Selhurst Park ha lasciato strascichi ben oltre i confini del campo. Liam Roberts, portiere del Millwall, rischia una sanzione storica dopo l’intervento brutale ai danni di Jean-Philippe Mateta durante l’incontro di FA Cup contro il Crystal Palace. La Football Association ha chiesto ufficialmente un inasprimento della squalifica, ritenendo che la punizione standard di tre giornate non sia sufficiente per un’azione che ha portato il centravanti francese in ospedale con 25 punti di sutura all’orecchio.

Un intervento fuori controllo

Era il minuto sei quando Roberts, in uscita su un pallone vagante, ha colpito Mateta con un colpo violento al volto. L’attaccante del Palace è rimasto a terra, immobilizzato, mentre i sanitari accorrevano in campo per prestargli le prime cure. La necessità di una maschera d’ossigeno ha immediatamente fatto comprendere la gravità della situazione. L’arbitro Michael Oliver non ha esitato: cartellino rosso diretto e Millwall in dieci uomini. Ma il caso non si è chiuso con il fischio finale.

La FA alza la voce

La squalifica automatica di tre partite è apparsa da subito insufficiente agli occhi della FA, che ha ufficialmente presentato richiesta per un provvedimento più severo. Nel comunicato diffuso ieri, la federazione inglese ha sottolineato come il regolamento preveda l’aggravamento delle sanzioni nei casi di condotta particolarmente pericolosa. Secondo quanto riportato da The Times, la FA ritiene che la gravità dell’intervento di Roberts meriti un castigo ben più pesante.

Just got in and seen this assault by Liam Roberts on Jean-Philippe Mateta

Absolutely wild. Wtf #FACup #CPFC pic.twitter.com/FwOTqiGOim — (@CapitalR) March 1, 2025

Conseguenze e precedenti

Il Crystal Palace, che nel frattempo ha dovuto fare a meno di Mateta per diverse settimane, si è limitato a un commento ufficiale in cui esprime piena fiducia nelle decisioni delle autorità calcistiche. Dal canto suo, il Millwall ha evitato dichiarazioni ufficiali, ma la posizione del club resta delicata. Se la FA dovesse ottenere l’allungamento della squalifica, sarebbe un precedente significativo per episodi simili in futuro.

Ma quanto potrà essere esteso il provvedimento? In casi analoghi, la FA ha imposto sanzioni fino a sei giornate di stop, ma le circostanze specifiche di questa vicenda potrebbero portare a una penalità ancora più severa. Intanto, Roberts attende il verdetto, consapevole che la sua stagione rischia di subire una brusca frenata.