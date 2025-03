Shock in FA Cup, il fallo criminale del portiere del Millwall su Mateta è tra i più brutti di sempre [VIDEO]

Un episodio da censura ha scosso l’ottavo di finale di FA Cup tra Millwall e Crystal Palace. Dopo appena otto minuti di gioco, una violentissima entrata del portiere dei padroni di casa, Liam Roberts, ha messo fuori combattimento Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese è stato colpito in pieno volto dal piede dell’estremo difensore, crollando a terra privo di sensi e costringendo i sanitari a intervenire con la massima urgenza. Maschera d’ossigeno, barella e trasporto immediato in ospedale: la scena ha lasciato attoniti tifosi e giocatori.

L’inerzia del direttore di gara e l’intervento del VAR

A rendere ancora più incredibile l’episodio, la decisione iniziale dell’arbitro Michael Oliver, che si trovava a pochi metri dall’azione e, incredibilmente, non ha estratto alcun cartellino. Solo dopo il richiamo del VAR, il fischietto inglese ha rivisto l’azione e mostrato il cartellino rosso a Roberts, colpevole di un intervento che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche.

Le immagini della brutale collisione hanno fatto il giro del mondo, con molti addetti ai lavori che si sono detti scioccati dalla dinamica dell’azione. Tra loro, Steve Parish, presidente del Crystal Palace, che a fine primo tempo ha espresso tutta la sua preoccupazione e indignazione: “C’è tanta passione nel calcio, ma un’entrata del genere è inaccettabile. Ho visto tante partite nella mia vita, ma mai qualcosa di simile”.

Le condizioni di Mateta: attesa e preoccupazione

Dopo l’impatto, il 27enne francese è rimasto a terra per diversi minuti, prima di essere portato fuori dal campo tra l’apprensione generale. Secondo le prime informazioni, Mateta ha riportato un grave taglio dietro l’orecchio e una ferita alla testa, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo. Le parole del tecnico Oliver Glasner hanno in parte rassicurato i tifosi: “Lo abbiamo portato in ospedale per accertamenti, ma sembra che il peggio sia stato evitato. Salterà la prossima partita, ma speriamo di recuperarlo per i quarti di finale”.

🥋FA Cup o… ¿karate? 🥶Ojo con la patada de Roberts, portero del Millwall, a Mateta. 👉El portero ha acabado expulsado y el delantero sustituido. pic.twitter.com/7YczgmBEQQ — FutbolerosTV (@tv_futboleros) March 1, 2025

La reazione del protagonista: “Tornerò più forte che mai”

Poche ore dopo la fine dell’incontro, è stato lo stesso Mateta a rompere il silenzio con un messaggio social che ha rassicurato i tifosi: “Grazie a tutti per il supporto. Sto bene e tornerò più forte di prima”. Parole che hanno sollevato parte della tensione, anche se la polemica sull’intervento di Roberts e sulla mancata espulsione immediata continua a infiammare l’opinione pubblica.

Resta da capire se la FA prenderà provvedimenti nei confronti dell’estremo difensore del Millwall. Quel che è certo è che l’episodio ha lasciato un segno indelebile su questa edizione della Coppa d’Inghilterra. E a distanza di ore, una domanda continua a rimbombare tra gli appassionati di calcio: come è possibile che un intervento simile sia passato inosservato in diretta all’arbitro Oliver?