L’Aston Villa ai quarti di FA Cup, Emery si gode Asensio e Rashford

L’Aston Villa di Unai Emery scrive un nuovo importante capitolo nella sua stagione. La vittoria per 2-0 contro il Cardiff City permette ai Villans di accedere ai quarti di finale della FA Cup, un traguardo che mancava da dieci anni. Il protagonista della serata ha un nome ben preciso: Marco Asensio. Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, ha siglato entrambe le reti, confermando il suo impatto immediato a Villa Park.

Un dominio senza sbocchi fino al 68’

La superiorità dell’Aston Villa è stata evidente sin dai primi minuti. La squadra di Emery ha controllato il possesso, ha imposto il ritmo e ha schiacciato il Cardiff nella propria metà campo. Tuttavia, il muro difensivo eretto dai gallesi ha resistito più del previsto. Il primo tempo si è chiuso senza reti, con i Villans che, pur mantenendo il pallino del gioco, faticavano a trovare varchi concreti.

L’ingresso nella ripresa non ha cambiato il copione. La pressione della squadra di casa si è fatta ancora più insistente, ma il gol sembrava non arrivare. Marcus Rashford, altro innesto chiave del mercato invernale, ha provato a creare superiorità sulla fascia sinistra, sfidando più volte la difesa avversaria. La svolta è arrivata al 68’.

Asensio, il finalizzatore perfetto

Su un’azione orchestrata da Rashford, Asensio si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto. Un cross preciso, un inserimento puntuale e un tocco morbido a battere il portiere avversario. Il Villa Park è esploso: la rete sbloccava finalmente l’incontro e spezzava le speranze del Cardiff.

Ma lo spagnolo non si è fermato lì. Al minuto 80, ha chiuso definitivamente il match con una conclusione secca, su assist ancora di Rashford. Due reti che certificano la crescente intesa tra i due nuovi arrivi e che regalano a Emery una vittoria meritata.

L’entusiasmo di Emery e il futuro prossimo

Al termine dell’incontro, Unai Emery ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di avere elementi capaci di adattarsi rapidamente al sistema di gioco: “Si stanno inserendo bene nella nostra struttura, si sentono a loro agio e stanno portando qualità con gol e assist”, ha dichiarato l’allenatore spagnolo.

Ora l’Aston Villa si prepara a una sfida ancora più impegnativa. Martedì volerà in Belgio per affrontare il Club Brugge nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un altro esame cruciale in una stagione che, passo dopo passo, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grande di quanto chiunque avrebbe immaginato qualche mese fa.