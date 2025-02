L’Arsenal programma sei cessioni in estate: c’è anche Jorginho

L’Arsenal si prepara a un’estate di profondi cambiamenti. Con il sogno Premier League che si sta progressivamente allontanando dopo una serie di risultati deludenti, i vertici del club londinese stanno pianificando una riorganizzazione della rosa, con l’obiettivo di rilanciare la squadra nella prossima stagione. La strategia appare chiara: cessioni mirate per finanziare nuovi innesti.

Attacco, uno tra Trossard e Martinelli in uscita

Uno dei nodi principali riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal Mirror, i Gunners sarebbero pronti a sacrificare uno tra Leandro Trossard e Gabriel Martinelli. Entrambi godono di ottimo mercato e potrebbero attirare offerte importanti, specialmente dalla Saudi Pro League, pronta a mettere sul piatto cifre considerevoli per assicurarsi uno dei due esterni offensivi. Una scelta difficile per Mikel Arteta, chiamato a decidere su quale dei due profili puntare per il futuro.

Difesa, Kiwior e Zinchenko destinati all’addio

Anche il reparto arretrato sarà soggetto a modifiche. Jakub Kiwior e Oleksandr Zinchenko, due pedine che hanno avuto alti e bassi in questa stagione, non rientrerebbero più nei piani della società. La loro cessione consentirebbe di raccogliere fondi preziosi per un nuovo innesto in difesa, magari un centrale di livello internazionale che possa garantire maggiore solidità. Zinchenko, in particolare, ha sofferto problemi fisici e difficoltà tattiche che lo hanno reso meno centrale rispetto alle aspettative iniziali.

Centrocampo, Jorginho e Partey ai saluti

A centrocampo il ricambio sembra inevitabile. Jorginho e Thomas Partey, entrambi in scadenza di contratto, sono destinati a lasciare l’Emirates. Il primo è già in trattativa avanzata per un pre-contratto con il Flamengo, soluzione che gli permetterebbe di concludere la carriera in Brasile. Partey, invece, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per diversi club europei a caccia di esperienza e qualità in mediana.

Il piano per il futuro

L’idea dell’Arsenal è chiara: snellire la rosa e raccogliere liquidità per puntare su nuovi rinforzi, con l’obiettivo di colmare il divario con Manchester City e Liverpool. Un attaccante di peso e un esterno di livello internazionale sarebbero le priorità, senza dimenticare un innesto in difesa. La rivoluzione è alle porte, ma la vera domanda è: basterà per riportare i Gunners al vertice del calcio inglese?