Si giocano gli ottavi di FA Cup, le due di Manchester a caccia di gloria

Mentre la corsa in Premier League si complica e le ambizioni europee si affievoliscono, la FA Cup diventa l’ultimo appiglio per Manchester City e Manchester United. Con Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham già fuori dai giochi, il torneo nazionale potrebbe rappresentare l’unica via per aggiungere un trofeo in bacheca e salvare una stagione altrimenti avara di soddisfazioni.

City: un’illusione chiamata Plymouth?

Dopo l’inaspettato tonfo del Liverpool, la favola del Plymouth ha guadagnato le luci della ribalta. Il club di seconda divisione ha stupito il calcio inglese eliminando i Reds e ora sogna un altro colpo clamoroso contro i campioni d’Inghilterra in carica. L’entusiasmo e la carica emotiva della squadra di Miron Muslic, diventato virale per i suoi discorsi motivazionali, potrebbero essere un’arma in più.

Ma di fronte ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola, ferito ma non arreso. L’assenza di trofei internazionali in questa stagione renderebbe la FA Cup un obiettivo imprescindibile per evitare un’annata da dimenticare. Tuttavia, il City ha mostrato fragilità inattese nelle ultime settimane e, con la pressione crescente, la sfida con il Plymouth potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto.

Manchester United: tra incubi e riscatto

Se il City cerca di evitare un fallimento, il Manchester United è già immerso nella crisi. La vittoria nella scorsa edizione della FA Cup aveva salvato una stagione deludente, ma quest’anno le difficoltà sembrano ancora più accentuate. La squadra di Rúben Amorim, incostante e senza una chiara identità di gioco, ha mostrato segni di cedimento preoccupanti. La vittoria per 3-2 sull’Ipswich è arrivata solo grazie a un sussulto d’orgoglio, ma il cammino è tutt’altro che rassicurante.

L’avversario di turno, il Fulham, è pronto a vendicare le due sconfitte subite in stagione. Ma c’è di più: nei quarti di FA Cup del 2022, i Cottagers furono protagonisti di una delle serate più surreali della competizione. Con il punteggio fermo sull’1-0 a loro favore, in pochi minuti persero la testa: Willian, espulso per un salvataggio con la mano sulla linea, e Aleksandar Mitrovic, squalificato per otto turni dopo aver spintonato l’arbitro. Un crollo psicologico che lasciò il via libera al successo dello United. Il Fulham ha un conto aperto.

Newcastle e Brighton: una sfida da Premier

Se Manchester City e Manchester United cercano riscatto, Newcastle e Brighton vogliono scrivere una pagina nuova della loro storia. La sfida tra il sesto e l’ottavo posto in Premier League ha tutto per essere l’incontro più equilibrato del turno. I Magpies, già finalisti della Carabao Cup, vedono nella FA Cup l’opportunità per interrompere un digiuno che dura 56 anni.

Dall’altro lato, il Brighton di Fabian Hurzeler ha ripreso slancio dopo un avvio di stagione complicato. Con quattro vittorie consecutive, le Seagulls arrivano a St. James’ Park con l’ambizione di proseguire il proprio percorso e puntare a Wembley, mai così vicino.

Crystal Palace: il sogno si chiama Wembley

Nessun grande trofeo in bacheca, due finali perse e un’ossessione che si rinnova: il Crystal Palace punta alla FA Cup con una determinazione feroce. La squadra di Oliver Glasner ha ritrovato fiducia e risultati, con Jean-Philippe Mateta in stato di grazia (otto reti nelle ultime nove gare).

L’ostacolo di turno è il Millwall, in un derby londinese che promette scintille. La rivalità tra le due tifoserie renderà l’atmosfera ancora più infuocata, ma per il Palace l’obiettivo è uno solo: tornare a Wembley e provare a riscrivere la propria storia.

Verso un finale imprevedibile

Stasera si parte con La FA Cup si avvicina alla fase decisiva con un panorama incerto e pieno di sorprese. Il cammino verso Wembley è disseminato di ostacoli e ogni partita potrebbe ribaltare i pronostici. Manchester City e Manchester United hanno bisogno di un successo per dare un senso alla stagione, ma il rischio di nuovi scivoloni è dietro l’angolo.

E se invece fosse una outsider a rubare la scena?