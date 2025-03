L’immagine del giorno: Fonseca in lacrime dopo l’abbraccio dei suoi calciatori, pesa la squalifica di 9 mesi! [VIDEO]

Il Lione ha compiuto un passo importante verso i quarti di finale di Europa League, imponendosi per 3-1 sul campo del FCSB. Un successo significativo, costruito sulle reti di Tagliafico e sulla doppietta di Fofana, ma l’immagine che ha definito la serata non è stata un gol, un dribbling o un’esultanza.

Fonseca squalificato per 9 mesi

A catturare l’attenzione è stato il volto segnato dalla commozione di Paulo Fonseca, il tecnico portoghese che, poco prima del match, aveva appreso di una pesante squalifica inflittagli dalla Ligue de Football Professionnel (LFP): nove mesi di stop, fino al 30 novembre, per il suo acceso confronto con un arbitro durante un incontro di campionato. La sanzione gli impedirà di accedere alla panchina, agli spogliatoi degli ufficiali di gara e di esercitare le sue funzioni ufficiali in Francia. Fino al 15 settembre, inoltre, non potrà neppure entrare nel suo spogliatoio o avvicinarsi al campo nei giorni di partita.

Le lacrime del portoghese

La punizione riguarda esclusivamente il contesto nazionale, permettendogli quindi di guidare il Lione nelle competizioni europee. Così, Fonseca era regolarmente in panchina per la sfida contro il FCSB, ma la tensione accumulata nei giorni precedenti ha finito per travolgerlo. Dopo uno dei gol dei suoi, il tecnico si è lasciato andare alle lacrime, accolto dall’abbraccio dei suoi giocatori, che hanno formato un cerchio attorno a lui. Un’immagine potente, capace di raccontare più di qualsiasi dichiarazione post-partita.

La scena ha alimentato il dibattito sulla proporzionalità della sanzione. Se da un lato la Ligue 1 vuole inviare un segnale forte contro le contestazioni agli arbitri, dall’altro la severità del provvedimento ha suscitato discussioni, soprattutto tra gli addetti ai lavori.

Ora, il Lione si trova davanti a una doppia sfida: consolidare il proprio percorso europeo e gestire l’assenza prolungata del suo allenatore in ambito nazionale. L’incognita più grande, però, resta un’altra: come reagirà la squadra senza la guida diretta di Fonseca nei mesi decisivi della stagione?