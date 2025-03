E’ arrivata la durissima squalifica a Fonseca, più pesante dei peggiori scenari…

La Ligue de Football Professionnel (LFP) ha deciso di adottare il pugno duro contro Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese del Lione, protagonista di un acceso scontro con il direttore di gara Benoît Millot nell’ultima giornata di campionato, dovrà scontare una squalifica che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo 30 novembre (30 partite di Ligue 1). Una decisione pesante, che va oltre le classiche misure disciplinari applicate in circostanze simili.

Sanzione senza precedenti

Secondo quanto comunicato dalla commissione disciplinare della LFP, la sanzione impedirà a Fonseca di accedere alla panchina, agli spogliatoi arbitrali e di svolgere qualsiasi funzione ufficiale legata alla squadra prima, durante e dopo le partite. Ma la punizione non si ferma qui: fino al 15 settembre, il tecnico portoghese non potrà neanche mettere piede negli spogliatoi del Lione né nei corridoi e nelle aree riservate degli stadi. Una sospensione che, di fatto, lo taglia fuori dall’ambiente tecnico della sua squadra in una fase cruciale della stagione.

Il provvedimento nasce dall’episodio avvenuto lo scorso fine settimana, quando il Lioneha affrontato il Brest. Fonseca, visibilmente contrariato per una decisione arbitrale, ha reagito con veemenza contro Millot, arrivando a minacciarlo con un gesto che secondo il rapporto ufficiale sarebbe stato un accenno di testata. Un comportamento ritenuto inaccettabile dagli organi disciplinari del calcio francese.

La decisione ha scatenato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori. Se da un lato c’è chi sostiene che la punizione sia eccessivamente severa rispetto ai precedenti, dall’altro la LFP sembra voler lanciare un segnale chiaro per limitare ogni forma di aggressività nei confronti della classe arbitrale. Non è la prima volta che il massimo campionato francese si trova a dover gestire situazioni di tensione tra allenatori e direttori di gara, ma una sospensione così prolungata rappresenta un caso raro.

Vu la jurisprudence “Pablo Longoria”, Paulo Fonseca va prendre 30 matchs de suspension. pic.twitter.com/lLn5fYbmVb — Salim Lamrani (@SalimLamraniOff) March 2, 2025

Ora il Lione dovrà fare i conti con un’assenza pesante in panchina. Il club non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma è inevitabile chiedersi quale sarà l’impatto di questa squalifica sulla squadra. Fonseca potrà comunque continuare a preparare le partite fuori dagli stadi, ma il suo ruolo operativo sarà drasticamente ridimensionato. Una stagione che si preannunciava ambiziosa per l’OL rischia ora di complicarsi, e la gestione della squadra senza la guida diretta dell’allenatore potrebbe rappresentare una variabile decisiva nel corso delle prossime settimane.

Come reagirà il club a questa situazione? E soprattutto, quali saranno le prossime mosse di Fonseca? Un eventuale ricorso potrebbe modificare il quadro, ma il messaggio della LFP appare chiaro: certi comportamenti non verranno tollerati. La palla passa ora al Lione, chiamato a trovare soluzioni per non perdere terreno in una stagione che si prospetta più complessa del previsto.