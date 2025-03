Parla l’arbitro del caso-Fonseca: “Era fuori controllo”

Il vento della polemica soffia forte sulla Ligue 1 dopo il controverso episodio che ha visto protagonista Paulo Fonseca. Il tecnico del Lione potrebbe affrontare una delle squalifiche più severe degli ultimi anni, a seguito dello scontro acceso con l’arbitro Neoit Millot durante la sfida di domenica contro il Brest, vinta 2-1 dalla sua squadra.

Le parole di Millot

Millot non ha usato mezzi termini per descrivere l’accaduto. “Si è avventato su di me con un atteggiamento intimidatorio, fuori controllo. Ho deciso di espellerlo immediatamente. Poi ha cercato di colpirmi con un colpo di testa”, ha dichiarato l’arbitro a L’Équipe. Parole pesanti, che inchiodano il tecnico portoghese e aprono la porta a una sanzione esemplare.

L’episodio si è verificato dopo che il VAR aveva analizzato un possibile rigore per il Brest, decisione poi non confermata. In quel momento, Fonseca avrebbe oltrepassato il limite, protestando con veemenza e arrivando, secondo Millot, a un contatto fisico. “C’era un leggero impatto sulla mia faccia, esattamente sul naso“, ha precisato il direttore di gara. Il caos è stato interrotto solo grazie all’intervento dei giocatori del Lione, che hanno allontanato il proprio allenatore.

Le possibili conseguenze

Fonseca ha successivamente chiesto scusa, ma la sua sorte appare già segnata: il regolamento della Ligue de Football Professionnel (LFP) prevede sanzioni severe per comportamenti di questo tipo, e per il portoghese si parla di una sospensione fino a sette mesi. Un verdetto che, se confermato, avrebbe ripercussioni devastanti sulla stagione del Lione.

L’episodio si inserisce in un contesto già incandescente per gli arbitri francesi. Solo pochi giorni fa, il sindacato dei direttori di gara aveva minacciato di esercitare il diritto di ritiro in caso di minacce contro i suoi membri o le loro famiglie. La tensione era salita ulteriormente dopo la denuncia di Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, che aveva parlato apertamente di “autentica corruzione” dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Auxerre.

Il caso Fonseca potrebbe dunque rappresentare un punto di svolta. La LFP sarà chiamata a una decisione che potrebbe fare giurisprudenza, in una stagione già carica di tensioni arbitrali. Ma il vero interrogativo è un altro: quali saranno le conseguenze per il Lione, in piena corsa per l’Europa? Il club attende con il fiato sospeso…