Ancora Greenwood a segno, il Marsiglia di De Zerbi è sempre più secondo in Ligue 1

Marsiglia torna a sorridere. Dopo la battuta d’arresto contro l’Auxerre, la squadra di Roberto De Zerbi ritrova il successo imponendosi per 2-0 contro il Nantes al Velodrome. Una vittoria che rinsalda la posizione dei biancazzurri nella lotta per l’Europa e conferma il momento d’oro di Mason Greenwood, autore del secondo gol e ormai protagonista assoluto della stagione in Ligue 1.

Una sfida più complicata del previsto

Nonostante la differenza di valori sulla carta, il Nantes ha venduto cara la pelle. L’obiettivo salvezza costringe la squadra di Antoine Kombouaré a una resistenza disperata, e il Marsiglia fatica a trovare spazi. Il primo tempo scorre con poche occasioni da una parte e dall’altra, mentre la tensione cresce con il passare dei minuti.

A spezzare l’equilibrio è Valentin Rongier, che al 75′ pennella un cross perfetto in area. L’inserimento di Amine Gouiri è puntuale: colpo di testa secco, Anthony Lopes battuto, e stadio in festa. Il Nantes accusa il colpo e quattro minuti dopo arriva il colpo di grazia.

Greenwood, firma d’autore

Minuto 77: il Marsiglia riparte in velocità, Greenwood raccoglie palla sulla trequarti e punta la difesa. Dribbling rapido, destro preciso, palla nell’angolino. Il Velodrome esplode per il quindicesimo gol stagionale dell’attaccante inglese, secondo nella classifica cannonieri dietro Ousmane Dembélé.

Un altro sigillo che conferma il valore dell’ex Getafe e Manchester United, sempre più imprescindibile nello scacchiere di De Zerbi. Il tecnico italiano può sorridere: il Marsiglia mantiene il Nizza a tre punti di distanza e si avvicina all’obiettivo Champions.

Ma con Greenwood in questo stato di forma, i tifosi iniziano a chiedersi… dove può arrivare questa squadra?