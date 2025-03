In Francia si riapre il dibattito su Donnarumma: è il portiere giusto per il PSG? C’è già il nome del possibile sostituto

Il Paris Saint-Germain si lecca le ferite dopo la sconfitta interna contro il Liverpool (0-1), una battuta d’arresto che ha riacceso un dibattito mai davvero sopito: Gianluigi Donnarumma è l’estremo difensore ideale per una squadra con ambizioni di vertice?

Una sola occasione per i reds

Il portiere italiano si è trovato nell’occhio del ciclone a causa dell’unico tiro in porta subito dal PSG durante i 90 minuti di gioco. Il Liverpool ha costruito una sola occasione, ma l’ha sfruttata con cinismo. Harvey Elliott, lasciato colpevolmente libero in area, ha trovato il gol decisivo con un tiro incrociato che ha battuto Donnarumma. Un colpo non irresistibile, che ha messo in evidenza una volta di più le incertezze del numero uno del club parigino.

Non si tratta solo di un episodio. La prestazione di Donnarumma ha evidenziato limiti già emersi in altre gare cruciali. Se il Liverpool ha potuto contare su un Alisson Becker in stato di grazia – premiato dalla UEFA come miglior giocatore della giornata – il PSG non ha avuto lo stesso beneficio dal proprio portiere. Nonostante le buone prove fornite nelle settimane precedenti, il 26enne italiano non ha risposto presente nel momento decisivo.

Una partita, un tiro, un gol. Troppo poco per giustificare la sua presenza tra i pali di una squadra che punta alla Champions League. La difesa del PSG ha sicuramente le sue colpe: Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes hanno gestito male l’azione, concedendo troppo spazio a Elliott. Ma il problema di fondo rimane. Donnarumma non è stato determinante.

Tornano le voci di mercato

Una questione di fiducia e sicurezza, elementi fondamentali per chi difende la porta di una squadra d’élite. E non è la prima volta che il portiere ex Milan viene additato come anello debole della formazione parigina. A Parigi, i dubbi non mancano. Si parla già di possibili alternative, con il nome di Lucas Chevalier del Lille che inizia a circolare con insistenza. Ma trattare con il club del nord della Francia non sarà semplice.

Martedì 11 marzo, nel ritorno ad Anfield, Donnarumma avrà un’altra occasione per rispondere alle critiche. Ma se dovesse fallire ancora, la discussione si farebbe ancora più accesa. E il PSG potrebbe davvero iniziare a guardarsi intorno.