Futuro Jonathan David, altro che Inter o Juve: spunta un’ipotesi a sorpresa in Premier League

Che Jonathan David lascerà il Lille a fine stagione è ormai un dato di fatto. Il contratto dell’attaccante scadrà a giugno e il club francese non ha mai dato segnali di un possibile rinnovo. Il nome del canadese è stato accostato a numerosi top club europei, dal Barcellona al Real Madrid, passando per Manchester United e Liverpool, senza dimenticare alcune italiane come Juventus ed Inter. Eppure, il suo futuro resta un’incognita. Negli ultimi giorni, però, un nuovo attore si è inserito con decisione nella corsa: il West Ham.

Futuro “uomo franchigia”?

Secondo fonti inglesi, gli Hammers vogliono puntare forte su David, sfruttando la possibilità di tesserarlo a parametro zero. Senza la necessità di versare alcun indennizzo al Lille, il club londinese sarebbe pronto a offrire all’attaccante uno stipendio da protagonista assoluto. L’idea è chiara: fare di lui il fulcro del nuovo corso targato Graham Potter.

Un’occasione da cogliere per il West Ham, che cerca un elemento in grado di garantire gol e assist con continuità. David, dal suo arrivo in Francia nel 2020, ha dimostrato di saper essere letale sotto porta. Acquistato dal Gent per 27 milioni di euro, l’attaccante ha progressivamente affinato le sue doti realizzative, raggiungendo l’apice in questa stagione: 38 presenze, 21 reti e 10 assist.

I numeri parlano chiaro. La sua crescita non è passata inosservata e il profilo del canadese risponde perfettamente alle esigenze di molte squadre europee. Resta però da capire quale sarà la sua scelta finale. Il West Ham può offrirgli un ruolo da protagonista e un ingaggio di primissimo livello, ma la possibilità di giocare la Champions League con un top club potrebbe essere un fattore decisivo.

David si trova davanti a un bivio. Da una parte, la sicurezza di un progetto costruito su di lui. Dall’altra, la sfida di imporsi in una squadra già ricca di stelle. La decisione non può tardare troppo: la prossima destinazione dell’attaccante canadese sarà presto svelata. E potrebbe essere più sorprendente del previsto.