Club Brugge-Aston Villa, si ripete la sfida del girone ma Emery stavolta non vuole brutte sorprese

Il Club Brugge ha già dimostrato di poter battere l’Aston Villa, e stasera avrà un’altra opportunità per scrivere la storia. Dopo aver superato contro ogni pronostico l’Atalanta nel turno preliminare, la squadra belga si prepara ad affrontare nuovamente il club inglese, già sconfitto lo scorso novembre nella fase a gironi grazie a un rigore trasformato da Hans Vanaken. L’episodio, generato da un’incredibile leggerezza di Tyrone Mings, resta ancora impresso nella memoria dei tifosi fiamminghi. Ma questa volta il contesto è diverso, e la pressione è al massimo.

Una sfida che si ripete, ma con nuove variabili

Quattro mesi fa, il Brugge riuscì a sorprendere l’Aston Villa al Jan Breydelstadion. Oggi si ritrovano nello stesso scenario, ma con una posta in palio nettamente superiore: l’accesso ai quarti di finale della Champions League. Un traguardo che i belgi non hanno mai raggiunto da quando la competizione ha assunto il nuovo formato.

L’Aston Villa di Unai Emery, che ha ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi grazie a un solido cammino nella fase a gironi, si presenta con ambizioni ben diverse. Il mercato invernale ha regalato ai “Villans” due rinforzi di peso: Marcus Rashford, in prestito dal Manchester United, e Marco Asensio, arrivato dal PSG. Il fantasista spagnolo ha già lasciato il segno, con quattro reti nelle ultime settimane, risultando decisivo sia in Premier League che in FA Cup.

Brugge, il sogno continua

Dall’altra parte, il Club Brugge continua a cavalcare l’entusiasmo di una stagione sorprendente. Hans Vanaken resta il faro della squadra, mentre il giovane talento marocchino Chemsdine Talbi, appena 19enne, ha dimostrato di poter essere una pedina fondamentale. In attacco, la fiducia è riposta nel catalano Ferran Jutglà, già protagonista nelle notti europee, che proverà a mettere in difficoltà la difesa inglese.

Se l’Aston Villa arriva da una serie di risultati altalenanti in campionato, il Brugge ha dimostrato una solidità impressionante nei turni precedenti, eliminando l’Atalanta con un doppio successo (2-1 all’andata, 1-3 al ritorno). Ma il peso dell’esperienza potrebbe fare la differenza. Emery, con un passato glorioso nelle competizioni europee, sa come gestire le fasi a eliminazione diretta.

Appuntamento con la storia

L’Aston Villa parte con i favori del pronostico, ma sottovalutare il Club Brugge sarebbe un errore. La partita di andata, che si giocherà alle 18:45 al Jan Breydelstadion, potrebbe rappresentare un’occasione irripetibile per i belgi. Riusciranno Vanaken e compagni a sorprendere di nuovo, oppure la squadra di Emery imporrà la propria superiorità? La risposta arriverà solo al triplice fischio.

Probabili formazioni Club Brugge-Aston Villa

Jan Breydelstadion, 21.00

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Vetlesen, Jashari, Vanaken; Talbi, Tzolis; Jutglà

Allenatore: Nicky Hayen

​

​Aston Villa: Emi Martínez; Cash o Disasi, Konsa, Bogarde, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Asensio; Watkins

Allenatore: Unai Emery

​

​Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo)