Borussia Dortmund-Lille: Guirassy contro David, duello tra goleador in Champions

Il Signal Iduna Park si prepara a ospitare una sfida che promette scintille. L’andata degli ottavi di finale di Champions League mette di fronte un Borussia Dortmund ancora alla ricerca della propria identità stagionale e un Lille deciso a strappare un risultato positivo prima del ritorno in Francia. A rendere ancora più elettrico il confronto, il duello a distanza tra i due uomini gol: Serhou Guirassy e Jonathan David.

Due bomber, una sfida aperta

I numeri raccontano di un duello che potrebbe decidere la partita. Guirassy, con 14 reti in Bundesliga, è diventato il riferimento offensivo del Borussia Dortmund, mentre David, con 13 centri in Ligue 1, resta l’uomo chiave del Lille. Due attaccanti con caratteristiche diverse: fisicità e potenza per il primo, velocità e precisione per il secondo. Ma entrambi con la stessa missione: segnare.

Un Dortmund ancora in cerca di continuità

Il cammino del Borussia Dortmund in questa stagione è stato tutt’altro che lineare. Dopo l’esonero di Nuri Sahin, la guida tecnica è passata a Niko Kovac, che ha provato a ridare stabilità alla squadra. Il momento sembra essere quello giusto: per la prima volta in questa stagione, il Borussia ha ottenuto due vittorie consecutive in campionato, 6-0 contro l’Union Berlino e 0-2 sul campo del St. Pauli. Tuttavia, la posizione in classifica resta preoccupante: decimo posto e un distacco siderale dalla vetta occupata dal Bayern Monaco.

Il tecnico croato si mostra fiducioso: “Il Lille ha dimostrato il suo valore battendo il Real Madrid e gioca un calcio molto versatile. Dovremo essere concentrati”, ha dichiarato in conferenza stampa. Ma resta consapevole dei limiti attuali della squadra: “Siamo ancora lontani da dove vogliamo essere, ma vedo progressi”.

Lille, la voglia di reagire dopo la batosta contro il PSG

Il Lille, quinto in Ligue 1, arriva in Germania con il desiderio di cancellare la pesante sconfitta subita contro il Paris Saint-Germain (4-1) nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Bruno Génésio sa bene che il Borussia parte con i favori del pronostico, ma il tecnico francese ha cercato di motivare il gruppo: “Loro sono i favoriti, ma non siamo qui per arrenderci”, ha dichiarato alla vigilia.

Il percorso europeo dei francesi ha già sorpreso molti. Dopo una fase a gironi ben condotta, il Lille ha conquistato un posto negli ottavi con autorità. Oltre a Jonathan David, tra gli uomini da tenere d’occhio ci sono Lucas Chevalier, portiere dal futuro assicurato, e Angel Gomes, talento capace di accendere la manovra offensiva.

Una partita che può cambiare il destino della stagione

La posta in palio è altissima. Il Borussia Dortmund, finalista della scorsa edizione, vuole difendere il proprio status e rilanciare una stagione finora deludente. Il Lille, invece, cerca un’impresa che potrebbe regalare una delle grandi sorprese del torneo. Il primo round si gioca in Germania, ma la vera battaglia è appena iniziata. E con due goleador pronti a colpire, tutto resta possibile fino all’ultimo minuto.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Lille

Signal Iduna Park, 21.00

Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy

Allenatore: Niko Kovac

​Lille: Chevalier; Meunier, Mandi, Alexsandro, Gudmondsson; André, Bouaddi; Bakker, Cabella, Sahraoui; David

Allenatore: Bruno Génésio

​Arbitro: Jose María Sánchez Martínez (Spagna)