Il Benfica vuole fare la storia, vicino il record di incassi per un club portoghese in Champions League

Lisbona si prepara a una notte che potrebbe cambiare la storia finanziaria del calcio portoghese. Il Benfica, impegnato mercoledì contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League, ha davanti a sé non solo una sfida sportiva, ma anche un’opportunità economica senza precedenti. Con 71,8 milioni di euro già garantiti, la qualificazione ai quarti porterebbe il club a superare, per la prima volta nella storia del calcio lusitano, la soglia degli 80 milioni di euro di incassi in una singola edizione della competizione.

Un percorso costruito su risultati e strategia

L’avventura europea del Benfica ha avuto inizio con i 18,62 milioni di euro ricevuti per la partecipazione alla fase a gironi. A questi si sono aggiunti 8,2 milioni per le quattro vittorie ottenute, 700.000 euro per un pareggio e 400.000 euro derivanti dalla redistribuzione dei bonus legati agli altri match. Ma il percorso dei lusitani ha trovato la sua spinta decisiva con la qualificazione agli ottavi, arrivata dopo aver superato il Monaco nel playoff grazie a un pareggio sofferto a Lisbona e una vittoria di misura in Francia.

Oltre ai premi legati ai risultati sul campo, il Benfica ha potuto contare su una quota rilevante del market pool e sul coefficiente UEFA, incassando circa 25 milioni di euro da questa voce. Il totale attuale, dunque, si attesta a 71,8 milioni, una cifra già di per sé significativa, ma che potrebbe diventare ancora più rilevante in caso di qualificazione ai quarti di finale.

La soglia degli 80 milioni e il primato portoghese

L’eventuale passaggio del turno porterebbe nelle casse del club ulteriori 12,5 milioni di euro, consentendo di raggiungere quota 84,3 milioni, superando così il precedente record nazionale detenuto dal Porto, che nel 2018/19 incassò 79,2 milioni. Anche il Benfica stesso migliorerebbe il proprio primato, stabilito appena lo scorso anno con 72,5 milioni.

Ma il cammino potrebbe non fermarsi qui. L’accesso alle semifinali garantirebbe altri 15 milioni di euro, mentre la finale ne aggiungerebbe 18,5. Il vincitore della competizione, infine, incasserebbe ulteriori 11 milioni, grazie ai premi UEFA e al pass per la Supercoppa Europea.

Un’andata decisiva

Il primo atto della sfida contro il Barcellona andrà in scena mercoledì alle 21:00 all’Estádio da Luz. La gara di ritorno è invece in programma l’11 marzo alle 18:45 al Montjuïc. Sul campo, il Benfica si giocherà l’orgoglio, il prestigio e la possibilità di scrivere una pagina nuova del calcio portoghese. Ma soprattutto, una qualificazione che potrebbe valere oro, in tutti i sensi.