Conference League, sorteggio ottavi: per la Fiorentina c’è il Panathinaikos, ecco quando potrà incontrare il Chelsea!

Un cammino europeo da vivere fino in fondo, una nuova sfida da superare. La Fiorentina ha scoperto il proprio avversario negli ottavi di finale di Conference League: sarà il Panathinaikos a contendere ai viola il passaggio ai quarti. Il sorteggio ha stabilito che l’andata si giocherà ad Atene il 6 marzo, mentre il ritorno sarà ospitato dal Franchi il 13 marzo. Un incrocio ricco di storia e insidie, che costringerà la squadra di Raffaele Palladino a non sottovalutare l’avversario.

Un avversario da rispettare

Il Panathinaikos non è la potenza che fu negli anni d’oro, quando nel 1971 arrivò addirittura in finale di Coppa dei Campioni, ma resta una squadra di grande tradizione. Il club greco, attualmente in corsa per il titolo in Super League, ha costruito una rosa solida e competitiva, capace di mettere in difficoltà avversari di livello. Giocare in Grecia non è mai semplice: lo stadio Apostolos Nikolaidis sarà una bolgia, con il pubblico biancoverde pronto a spingere la propria squadra verso l’impresa. La Fiorentina dovrà gestire con attenzione il match d’andata per evitare sorprese spiacevoli.

Il tabellone sorride, ma occhio agli ostacoli

In caso di qualificazione, la Fiorentina si troverà di fronte la vincente tra Lugano e Celje. Un accoppiamento che, almeno sulla carta, appare abbordabile. Tuttavia, l’esperienza delle ultime stagioni ha insegnato che la Conference League può riservare trappole inaspettate. La Viola ha vissuto sulla propria pelle quanto possa essere amaro perdere una finale, e quest’anno l’obiettivo è chiaro: alzare il trofeo.

L’ombra del Chelsea e il sogno finale

Dall’altra parte del tabellone, il nome che spicca è quello del Chelsea. I londinesi, sulla carta i favoriti per la vittoria finale, rappresentano il principale ostacolo per chiunque voglia arrivare fino in fondo. La buona notizia per la Fiorentina è che un eventuale incrocio con i Blues sarebbe possibile solo in finale. Ma per pensare a un palcoscenico così prestigioso, i gigliati dovranno prima superare il Panathinaikos e poi continuare il proprio percorso senza sbavature.

La strada verso la gloria europea è tracciata, ma per arrivare in fondo servirà qualcosa in più. La Fiorentina è pronta. Il primo ostacolo si chiama Panathinaikos. Ora, il verdetto passa al campo.