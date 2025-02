Europa League, sorteggio ottavi: niente derby, ecco le avversarie di Lazio e Roma

Niente euroderby, ma incroci insidiosi per le romane negli ottavi di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha delineato un cammino che potrebbe riservare incroci suggestivi nei turni successivi. La Lazio sfiderà il Viktoria Plzen, mentre la Roma dovrà vedersela con l’Athletic Bilbao. Le sfide di andata sono in programma per il 6 marzo, con ritorno il 13.

Lazio, un ostacolo ceco sulla strada europea

La squadra di Baroni affronterà il Viktoria Plzen, club che ha raggiunto gli ottavi dopo aver eliminato il Ferencvaros nei playoff. Sulla carta, un avversario alla portata dei biancocelesti, ma l’esperienza europea insegna a non sottovalutare nessuno. Il Plzen, solido e compatto, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà formazioni tecnicamente superiori. La Lazio, che disputerà l’andata in trasferta, dovrà evitare cali di tensione e gestire con intelligenza il doppio confronto.

Se dovesse superare il turno, la formazione capitolina si troverebbe di fronte una tra Olympiacos e Bodo-Glimt. Due avversari con caratteristiche molto differenti: i greci, esperti e abituati a certi palcoscenici, e i norvegesi, capaci di imprese sorprendenti nelle ultime edizioni delle competizioni europee.

Roma, un test basco per alimentare il sogno

Dall’altra parte del Tevere, la Roma ospiterà l’Athletic Bilbao all’Olimpico prima della sfida di ritorno nei Paesi Baschi. Un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di tensione. L’Athletic, squadra dal forte spirito agonistico, fa del pressing alto e dell’intensità le sue armi principali. I giallorossi dovranno rispondere con personalità e lucidità per evitare di subire il ritmo degli spagnoli.

Ma il vero richiamo emotivo potrebbe arrivare ai quarti. Se la Roma dovesse qualificarsi, il sorteggio propone una possibile sfida con il Fenerbahce di José Mourinho. Un ritorno che avrebbe il sapore della resa dei conti, con il tecnico portoghese pronto a incrociare il suo recente passato.

Le altre sfide e il cammino verso la finale

Gli altri accoppiamenti degli ottavi vedono sfide di grande interesse. L’Ajax affronterà l’Eintracht Francoforte in un duello dal sapore di Champions, mentre l’AZ Alkmaar sfiderà il Tottenham. Il Manchester United, tra i favoriti, si troverà di fronte la Real Sociedad, mentre il Lione affronterà la Steaua Bucarest. Il quadro si completa con Fenerbahce-Rangers e Olympiacos-Bodo/Glimt.

Dopo gli ottavi, l’Europa League entrerà nella sua fase più calda. I quarti di finale sono fissati per il 10 e 17 aprile, le semifinali per il 1 e 8 maggio. L’atto conclusivo, invece, si disputerà il 21 maggio a Bilbao, in una cornice che promette spettacolo.

La strada verso la finale è lunga e piena di insidie. Lazio e Roma, con ambizioni e speranze diverse, sanno di non poter sbagliare. Ma il destino, spesso, regala incroci inaspettati. E la figura di Mourinho, sullo sfondo, sembra già un presagio…