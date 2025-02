Champions League, sorteggio ottavi: all’Inter tocca il Feyenoord. Spiccano derby di Madrid e PSG-Liverpool

La Champions League entra nel vivo e l’Inter si prepara ad affrontare gli ottavi di finale con un occhio al presente e l’altro al futuro. Il sorteggio ha riservato ai nerazzurri un avversario con un sapore particolare: il Feyenoord, squadra che ha già lasciato il segno sul calcio italiano eliminando il Milan. La doppia sfida del 4/5 e 11/12 marzo metterà alla prova la squadra di Simone Inzaghi, chiamata a dimostrare di poter ambire a un ruolo da protagonista nella competizione.

Un incrocio con la storia

I precedenti tra le due squadre non sono numerosi, ma portano con sé un ricordo amaro per i tifosi interisti. Era la stagione 2001-2002, Coppa Uefa, semifinale. L’Inter di Héctor Cúper subì un’eliminazione bruciante: sconfitta per 1-0 a San Siro, pareggio per 2-2 a Rotterdam. Un’eliminazione che segnò il cammino di una squadra che sognava l’Europa. Oggi, più di vent’anni dopo, il destino regala un’occasione di riscatto.

Feyenoord, insidia o occasione?

Il club di Rotterdam (che probabilmente avrà Robin Van Persie in panchina già per la sfida con l’Inter) non va sottovalutato. Ha chiuso il girone con prestazioni convincenti e ha dimostrato di poter competere con squadre di alto livello. Il successo contro il Milan ai playoff ne è la prova più evidente.

L’eventuale passaggio ai quarti di finale porterebbe i nerazzurri a un altro incrocio affascinante: la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Un doppio possibile scenario, entrambi complicati. Il Bayern è una delle squadre più esperte e abituate alla fase finale della Champions, mentre il Leverkusen di Xabi Alonso sta vivendo un ciclo straordinario sotto la guida del tecnico spagnolo. In ogni caso, l’Inter avrebbe il vantaggio di giocare il ritorno a San Siro, fattore che potrebbe rivelarsi decisivo.

Ottavi di finale: sfide di lusso

Il sorteggio ha regalato altri accoppiamenti da brividi. Spicca il derby di Madrid tra Real e Atletico, una sfida che promette scintille. PSG-Liverpool è un altro duello carico di tensione, con Mbappé pronto a dimostrare la sua supremazia contro la corazzata inglese. Anche Arsenal-PSV e Benfica-Barcellona sono sfide che potrebbero riservare sorprese.

Il cammino verso Monaco di Baviera

La finale della Champions League 2024/25 si disputerà il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Prima di sognare la Germania, però, l’Inter dovrà superare ogni ostacolo con lucidità e determinazione. Il Feyenoord rappresenta il primo test: una trappola o una spinta verso la gloria?