Il Feyenoord ha scelto Van Persie: potrebbe essere già avversario dell’Inter

Il Feyenoord si appresta a compiere una scelta che potrebbe cambiare le sorti della sua stagione e, indirettamente, anche quelle dell’Inter. Dopo l’esonero improvviso di Brian Priske, il club di Rotterdam ha trovato un’intesa con Robin van Persie per affidargli la panchina. L’ex attaccante di Arsenal e Manchester United, attualmente tecnico dell’Heerenveen, è vicino a un ritorno in quello che fu il club delle sue origini. Un passaggio di testimone che arriva in un momento chiave per il Feyenoord, fresco di qualificazione agli ottavi di Champions League grazie all’interim di Pascal Bosschaart.

L’accordo vicino e le ultime trattative

Il tecnico olandese, 41 anni, ha guidato le giovanili del Feyenoord dal 2021 fino alla scorsa estate prima di accettare la sfida dell’Heerenveen. Ora il richiamo di Rotterdam sembra troppo forte per essere ignorato. L’accordo tra le parti è in fase avanzata e i contatti tra i due club hanno prodotto segnali incoraggianti. Restano da limare alcuni dettagli contrattuali, ma l’affare sembra destinato a concretizzarsi a breve.

Un’eventuale ufficialità cambierebbe il volto del Feyenoord alla vigilia di una fase cruciale della stagione. La squadra, che ha eliminato il Milan nel turno precedente con un sorprendente Bosschaart in panchina, attende ora il sorteggio per conoscere il prossimo avversario. Il destino potrebbe riservare proprio l’Inter.

Il tabellone della Champions e le speranze nerazzurre

Alle 12 di oggi l’urna di Nyon disegnerà il percorso fino alla finale di Monaco di Baviera. L’Inter, inserita nel blocco con l’Arsenal, può pescare una tra PSV Eindhoven e Feyenoord. Se la scelta ricadrà su questi ultimi, per i nerazzurri potrebbe rappresentare un’opportunità da non sottovalutare: i campioni d’Italia eviterebbero così un confronto immediato con il Real Madrid, posizionato nel lato del tabellone del PSV.

Un potenziale scontro con il Feyenoord, tuttavia, nasconde insidie. Se da un lato il club olandese è apparso meno pericoloso rispetto agli avversari affrontati dalla Juventus nella fase a gironi, dall’altro l’eventuale arrivo di Van Persie potrebbe dare nuova linfa a una squadra che ha già dimostrato di saper ribaltare i pronostici. E poi c’è il Bayern Monaco, che si staglia minaccioso nel lato del tabellone del Feyenoord, aggiungendo un ulteriore ostacolo sulla strada verso la finale.

Van Persie, il passato e una nuova sfida

Per Van Persie, l’approdo al Feyenoord sarebbe più di un semplice ritorno: rappresenterebbe il primo grande incarico da allenatore a livello senior in un club con ambizioni europee. Dopo un periodo di apprendistato nelle giovanili e l’esperienza all’Heerenveen, questa potrebbe essere la vera prova del fuoco per testarne le capacità manageriali.

Ma il tempo stringe e la Champions League non concede seconde occasioni. Van Persie riuscirà a costruire rapidamente un Feyenoord competitivo per gli ottavi? E, soprattutto, sarà l’Inter a trovarselo di fronte sulla strada per Monaco?