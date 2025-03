FA Cup, sorteggio quarti di finale: il Manchester City non sorride, Fulham contro Crystal Palace

Mentre la stagione entra nella sua fase cruciale, il Manchester City di Pep Guardiola si trova di fronte a un bivio. Eliminato dalla Champions League, fuori dalla Carabao Cup, e distante 20 punti dalla vetta della Premier League, la FA Cup rappresenta l’ultima opportunità concreta per aggiungere un trofeo a una stagione fin qui sotto le aspettative. Il sorteggio dei quarti di finale, tenutosi domenica, ha consegnato ai Citizens un avversario ostico: il Bournemouth di Andoni Iraola, una delle rivelazioni del campionato.

Un incrocio pericoloso

L’accoppiamento con il Bournemouth non lascia tranquillo Guardiola. La squadra del tecnico basco, attualmente settima in Premier League, sta mostrando un calcio propositivo e dinamico, capace di mettere in difficoltà anche le big del campionato. La sfida sarà un banco di prova per un City che deve trovare continuità e brillantezza, soprattutto considerando le difficoltà incontrate nelle ultime settimane.

Il cammino del City in FA Cup è stato finora agevole: dopo aver eliminato il Plymouth con un 3-1, il prossimo impegno promette ben altra intensità. Guardiola ha già conquistato questa competizione due volte con il City, nel 2018-19 e nel 2022-23, e ora punta alla terza affermazione.

Fulham: una notte storica prima del derby londinese

Se il City deve affrontare una trasferta insidiosa, il Fulham si gode il suo momento di gloria. La squadra di Marco Silva ha eliminato il Manchester United ai rigori in una partita al cardiopalma, accedendo ai quarti per la prima volta in più di un decennio. Il premio per questa impresa? Un derby londinese contro il Crystal Palace, un’altra sfida che promette scintille.

La lotta per un posto in semifinale si preannuncia serrata, con due squadre che, pur non essendo tra le favorite per la vittoria finale, possono sfruttare il momento per sognare in grande.

Aston Villa: l’ambizione europea passa dalla FA Cup

Il sorteggio ha sorriso invece all’Aston Villa, che affronterà il Preston. La squadra di Unai Emery, protagonista di una stagione sorprendente in Premier League e in Champions League, parte favorita e intravede la possibilità di tornare a sollevare il trofeo per la prima volta dal 1957.

Brighton in attesa del verdetto

L’ultimo accoppiamento vede il Brighton aspettare l’esito del replay tra Nottingham Forest e Ipswich. Dopo aver eliminato il Newcastle agli ottavi, i Seagulls puntano a prolungare il loro percorso in una competizione che potrebbe regalare loro una storica semifinale.

La corsa alla finale di Wembley entra nel vivo

I quarti di finale si giocheranno nel weekend del 29 marzo, avvicinando sempre di più le squadre al traguardo di Wembley, teatro della finale del 17 maggio. Il cammino è ancora lungo, ma per il Manchester City la FA Cup non è solo un obiettivo: è l’ultima occasione per dare un senso alla stagione.

Il Bournemouth aspetta, pronto a sfruttare ogni incertezza. Il City, costretto a vincere, non può permettersi distrazioni.