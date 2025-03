23 anni fa il gol di Bergkamp che per molti è il più bello nella storia della Premier League [VIDEO]

Ci sono gol che restano nella memoria collettiva, istanti che sfidano il tempo e si sedimentano nella storia del calcio. Il 2 marzo 2002, in una serata apparentemente ordinaria di Premier League, Dennis Bergkamp trasformò un pallone in qualcosa di più di una semplice rete. Quello che accadde su quel prato di St James’ Park non fu solo un gol, ma un’opera d’arte.

Una perla assoluta

L’Arsenal di Arsène Wenger, in corsa per il titolo, affrontava il Newcastle United in un match cruciale per la stagione. La partita era appena iniziata quando Robert Pires, con un tocco preciso, servì Bergkamp al limite dell’area. Il resto è materia per i posteri. Con un gesto tecnico che sembra sfidare la logica, il numero 10 olandese controllò il pallone con il piede sinistro e, invece di fermarlo, lo lasciò scivolare sulla sua traiettoria naturale, ruotando contemporaneamente attorno a Nikos Dabizas. Con il difensore greco ormai fuori causa, bastò un tocco leggero per superare il portiere e depositare il pallone in rete.

Lo stadio piombò nel silenzio. Pochi istanti prima, l’atmosfera era quella tipica di un campo inglese ruggente, carico di tensione e aspettative. Dopo il gol, un misto di incredulità e ammirazione pervase gli spalti. Non si trattava solo di un gol bello, ma di qualcosa che trascendeva il normale concetto di bellezza nel calcio.

Il gol commentato da Bergkamp

Bergkamp, da sempre un giocatore di classe superiore, spiegò il suo gesto con una semplicità disarmante: “Pensavo che il pallone mi sarebbe rimasto dietro, così ho dovuto girarmi e controllarlo in quel modo. Il finale? Era solo questione di far sì che il portiere non potesse arrivare sul tiro.” Nessun accenno a un colpo di fortuna, nessuna esaltazione. Solo una descrizione lucida di un momento perfetto.

Il difensore avversario, Nikos Dabizas, protagonista involontario di quella giocata, ammise in seguito di non aver provato umiliazione, ma piuttosto orgoglio: “Fu l’atto di un genio. Non mi sentii sconfitto, ero parte di qualcosa di straordinario.” Parole che rendono giustizia alla grandezza di quel gesto, a metà tra la tecnica pura e la visione superiore del gioco.

Quindici anni dopo, nel 2017, gli appassionati di calcio inglese celebrarono quel momento scegliendo il gol di Bergkamp come il migliore nella storia della Premier League. Una consacrazione ufficiale per un’azione che già apparteneva al mito. Il tempo ha solo cementato la leggenda di quel tocco, di quella rotazione innaturale, di quel silenzio improvviso che scese su Newcastle. E chiunque abbia visto quel gol sa bene il motivo.