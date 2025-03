Fa Cup, Brighton in rimonta: Welbeck castiga il Newcastle ai supplementari

Il Brighton vola ai quarti di finale della FA Cup, lasciando il Newcastle con l’amarezza di una sconfitta maturata nei minuti finali dei tempi supplementari. A decidere il match, un colpo di classe di Danny Welbeck, entrato dalla panchina per siglare il gol del definitivo 2-1. Una serata dal sapore agrodolce per i padroni di casa, che avevano iniziato nel modo migliore grazie al rigore trasformato da Alexander Isak, salvo poi subire la rimonta dei Seagulls.

L’illusione di Isak e la risposta di Minteh

Il Newcastle, sospinto dal pubblico di St James’ Park, era partito con aggressività, creando pericoli fin dai primi minuti. Dopo un’azione convulsa in area, un fallo ingenuo di Yankuba Minteh su Tino Livramento ha offerto ai padroni di casa un’occasione d’oro dal dischetto. Isak, tornato titolare dopo un infortunio, non ha sbagliato, calciando con potenza e precisione alle spalle di Bart Verbruggen.

L’attaccante svedese ha anche sfiorato il raddoppio con una conclusione chirurgica al 32’, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco millimetrico rilevato dalla tecnologia semi-automatica. La partita sembrava incanalata sui binari giusti per il Newcastle, ma il Brighton ha trovato il modo di riemergere proprio prima dell’intervallo. Minteh, dopo aver provocato il rigore in apertura, ha riscattato il suo errore firmando l’1-1 con un tocco preciso su assist di Joao Pedro, gelando l’entusiasmo di St James’ Park.

Cartellini rossi e gol annullati: un secondo tempo infuocato

La ripresa ha visto aumentare la tensione in campo, con entrate dure e proteste che hanno spezzettato il gioco. L’equilibrio numerico si è spezzato quando Anthony Gordon si è lasciato andare a una gomitata su Jan Paul van Hecke, costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso. Poco dopo, anche il Brighton ha perso un uomo: Tariq Lamptey, nel tentativo di fermare una ripartenza pericolosa, ha commesso un fallo plateale, rimediando l’espulsione diretta.

Nel finale, il Newcastle ha avuto un’ultima illusione con Fabian Schär, che al 95’ ha trovato la rete con un destro preciso. Un’esplosione di gioia durata pochi secondi: il VAR ha impietosamente annullato tutto per un fuorigioco di pochi centimetri.

Welbeck, il colpo da maestro che gela il Newcastle

Ai supplementari, il Brighton ha mostrato maggiore lucidità, approfittando di un Newcastle visibilmente affaticato. Dopo alcune occasioni fallite, la squadra di Fabian Hürzeler ha trovato il varco giusto al minuto 114. Danny Welbeck, veterano con due FA Cup già in bacheca, si è mosso con tempismo perfetto, ha eluso la trappola del fuorigioco e ha infilato il pallone sotto la traversa con un tocco raffinato, beffando Martin Dubravka.

L’ultima reazione del Newcastle è stata sterile. Il triplice fischio ha sancito la fine del sogno FA Cup per la squadra di Eddie Howe, mentre il Brighton si è guadagnato con merito il pass per i quarti. Un epilogo amaro per i Magpies, che ora dovranno rialzarsi in vista della finale di Carabao Cup contro il Liverpool. Ma la sconfitta contro i Seagulls lascia scorie difficili da smaltire…