Bundesliga, show del Leverkusen a Francoforte; ok il Dortmund, crollo Lipsia

Dopo la vittoria del Bayern Monaco a Stoccarda nell’anticipo del venerdì (clicca qui per saperne di più) e detto delle vittorie in trasferta, nel pomeriggio, di Wolfsburg, Borussia Monchengladbach e Hoffenheim (tre punti vitali per la salvezza) rispettivamente sui campi di Werder Brema, Heidenheim e Bochum, andiamo a vedere cosa è accaduto nei tre match principali del sabato pomeriggio in questa 24esima giornata di Bundesliga.

Adeyemi guida il Dortmund: vittoria inedita e speranze rinnovate

Momento cruciale per il Borussia Dortmund, che finalmente riesce a infilare due vittorie consecutive in campionato. Dopo il roboante 6-0 inflitto all’Union Berlino, la squadra di Niko Kovac ha superato il St. Pauli per 0-2 in una sfida tutt’altro che scontata. Il match ha visto Karim Adeyemi e Serhou Guirassy protagonisti assoluti, con il primo decisivo in entrambe le reti.

L’inizio non è stato semplice per i gialloneri. Il St. Pauli, sostenuto dal proprio pubblico, ha saputo mettere in difficoltà gli ospiti con una pressione intensa e un’ottima organizzazione difensiva. Hauke Wahl, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha sfiorato il vantaggio, confermando le difficoltà del Dortmund nelle fasi iniziali delle gare.

Ma nella ripresa, il talento e la qualità degli uomini di Kovac hanno fatto la differenza. Al 50’, Adeyemi ha trovato il guizzo giusto, servendo a Guirassy un pallone solo da spingere in rete. Otto minuti dopo, lo stesso Adeyemi ha messo la firma definitiva sul match con una progressione devastante e un tiro preciso. A poco è servita la reazione del St. Pauli: il Borussia torna a casa con tre punti fondamentali. La classifica, però, resta complessa. Il Dortmund è ancora decimo, ma il segnale è chiaro: qualcosa sta cambiando.

Il Lipsia crolla: il Mainz ribalta tutto in sei minuti

Sembrava una giornata tranquilla per il RB Lipsia, ma il calcio sa essere crudele. Dopo essere passato in vantaggio con Xavi Simons dopo meno di un minuto, la squadra di Marco Rose si è vista rimontare dal Mainz in una ripresa che ha dell’incredibile.

Dopo un primo tempo controllato dai padroni di casa, il Mainz ha cambiato volto nella ripresa. Al 51′, Amiri ha finalizzato una splendida azione corale, riportando la partita in equilibrio. Appena sei minuti dopo, è arrivato il colpo che ha fatto crollare il Lipsia: Burkardt, con un guizzo sotto porta, ha firmato il sorpasso.

Il Lipsia ha tentato di reagire inserendo forze fresche, ma il Mainz si è difeso con ordine e ha persino sfiorato il terzo gol colpendo un palo. Alla fine, l’1-2 condanna la squadra di Rose, che ora si ritrova sesta e fuori dai posti Champions. Il Mainz, invece, si gode una classifica che prende una piega inattesa.

Il Leverkusen fa paura: poker a Francoforte prima del Bayern

A pochi giorni dalla sfida di Champions contro il Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso lancia un messaggio forte e chiaro: non ha alcuna intenzione di cedere terreno. La vittoria per 1-4 sul campo dell’Eintracht Francoforte certifica la crescita costante della squadra, che resta a otto punti dalla vetta.

Eppure, l’inizio del match sembrava promettere altro. L’Eintracht ha approcciato con aggressività, ma il Leverkusen ha presto preso il controllo della gara. Il primo squillo è arrivato al 26’, con Nathan Tella, abile a sfruttare un assist di Granit Xhaka. Da lì in avanti, un monologo. Al 29’, il raddoppio di Nordi Mukiele, che ha approfittato di un errore della difesa avversaria. Quattro minuti dopo, Patrik Schick ha chiuso virtualmente i giochi con il terzo gol su assist di Grimaldo.

L’Eintracht ha provato a rientrare in partita con Hugo Ekitiké, complice una disattenzione difensiva degli ospiti, ma nel secondo tempo il Leverkusen ha blindato il risultato con una rete spettacolare di Aleix García da fuori area. Il Leverkusen allunga così la sua imbattibilità esterna a 29 partite di fila in Bundesliga, un record che fa paura.

E ora, la domanda è inevitabile: riuscirà il Bayern a fermare questa macchina perfetta? La risposta arriverà tra pochi giorni in Champions League, in una sfida che promette scintille.