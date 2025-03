Il Bayern sfrutta gli errori dello Stoccarda e vola verso il titolo [VIDEO GOL & HIGHLIGHTS]

Lo Stoccarda ha provato a mettere in difficoltà il Bayern Monaco con un pressing alto e un gioco aggressivo. Per lunghi tratti del primo tempo ci è riuscito, ma gli errori individuali hanno finito per condannare la squadra di Sebastian Höness, consegnando ai bavaresi tre punti fondamentali nella corsa al titolo.

Stiller illude, Olise punisce

L’approccio dello Stoccarda è stato coraggioso. Dopo pochi minuti, Josha Vagnoman ha avuto una grande occasione, complice un’incertezza difensiva di Alphonso Davies, ma il suo tentativo di pallonetto non ha impensierito Manuel Neuer. Il Bayern ha sofferto, lasciando l’iniziativa agli avversari, ma ha saputo colpire al momento giusto.

A portare in vantaggio lo Stoccarda ci ha pensato Angelo Stiller, ex Bayern, con un sinistro preciso dal limite dell’area che ha trovato l’angolo alto della porta. Un gol che sembrava poter indirizzare la gara, ma che ha avuto l’effetto opposto: nel finale di primo tempo, un Bayern sottotono ha trovato il pari con una ripartenza micidiale di Michael Olise, che ha battuto Alexander Nübel dopo una lunga revisione del VAR per un sospetto fuorigioco.

Errori fatali e rimonta bavarese

Nella ripresa, il Bayern ha aumentato la propria spinta senza mai dominare del tutto. Harry Kane, poco servito, ha tentato un tiro dalla distanza senza fortuna, mentre lo Stoccarda ha continuato a cercare di sorprendere in transizione. Ma proprio quando la squadra di Höness sembrava poter riaprire la partita, un errore clamoroso ha cambiato il destino della gara.

Stiller, fino a quel momento tra i migliori in campo, ha ricevuto un passaggio rischioso da Nübel e, pressato da Leon Goretzka, ha perso il pallone al limite dell’area. Il centrocampista bavarese non si è fatto pregare e ha insaccato con freddezza per l’1-2. Il colpo è stato pesante, ma lo Stoccarda ha provato a reagire con l’orgoglio.

Vagnoman chiude i giochi, il Bayern allunga

Quando la partita sembrava destinata a concludersi con il minimo scarto, un altro errore difensivo ha spento definitivamente le speranze dei padroni di casa. Vagnoman, nel tentativo di uscire palla al piede dal centrocampo, si è fatto sorprendere da Kingsley Coman, che ha rubato il pallone e, a porta vuota, ha firmato il 3-1 definitivo.

Il Bayern esce vincitore da una partita complicata, portandosi a undici punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen, che ora non ha più margine d’errore nella gara contro l’Eintracht Francoforte. La Bundesliga sembra ormai segnata, ma la stagione ha ancora in serbo uno scontro diretto che potrebbe cambiare tutto… o confermare la supremazia bavarese.