Bayer Leverkusen, scena surreale: Boniface e Buendia discutono e vengono separati dai compagni di squadra [VIDEO]

Il Bayer Leverkusen continua la sua marcia trionfale in Bundesliga, ma la vittoria per 1-4 contro l’Eintracht Frankfurt è stata offuscata da un acceso scontro interno. Mentre la squadra di Xabi Alonso festeggiava un successo che rafforza la sua leadership e prepara il terreno per l’atteso duello con il Bayern Monaco in Champions League, una scena imprevista ha lasciato il tecnico basco visibilmente contrariato.

Un litigio inaspettato

L’episodio si è verificato nei minuti finali dell’incontro, quando due compagni di squadra, Victor Boniface ed Emiliano Buendía, hanno dato vita a un acceso diverbio che ha richiesto l’intervento dei compagni per evitare il peggio. Il contrasto tra i due è nato da un’azione offensiva che avrebbe dovuto concludersi con un’opportunità da gol, ma che invece si è trasformata in un momento di tensione.

Buendía, entrato in campo all’83’ al posto di Florian Wirtz, ha provato un tiro verso la porta difesa da Kevin Trapp, ma prima di poter concludere di nuovo, Boniface lo ha anticipato calciando il pallone. Un gesto che non è piaciuto all’argentino, il quale ha immediatamente reagito con toni accesi. Da quel momento, la situazione è degenerata.

La reazione della squadra e di Xabi Alonso

Il clima si è surriscaldato rapidamente. Nordi Mukiele e Jonathan Tah sono stati tra i primi a intervenire nel tentativo di riportare la calma. Tah, in particolare, ha cercato di portare via Boniface, ma l’attaccante nigeriano ha reagito con un gesto di stizza, spingendo Buendía davanti agli occhi di tutti.

Xabi Alonso, che dalla panchina osservava la scena, si è immediatamente attivato per evitare che la tensione sfuggisse di mano. L’allenatore basco ha poi parlato con i suoi giocatori nel post-partita, cercando di ridimensionare l’accaduto e ribadire l’importanza dell’unità del gruppo in vista degli impegni cruciali che attendono il Leverkusen.

Un incidente che può pesare?

L’episodio non poteva arrivare in un momento più delicato. Il Bayer Leverkusen, dominatore della Bundesliga, è atteso mercoledì da una sfida ad altissima tensione contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un duello che potrebbe definire le ambizioni europee del club tedesco.

L’obiettivo di Alonso sarà ora quello di ricompattare il gruppo ed evitare che lo scontro tra Boniface e Buendía lasci strascichi negativi. La squadra ha dimostrato finora un’invidiabile solidità, ma episodi di questo tipo possono insinuare crepe difficili da sanare.

Il Leverkusen è pronto a sfidare il Bayern, ma la domanda resta: avrà davvero archiviato questa tempesta interna?