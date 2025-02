Il Racing di Milito vince la Recopa Sudamericana, battuto il Botafogo anche in Brasile [VIDEO]

Il Racing Club torna sul tetto del calcio sudamericano. La squadra argentina ha travolto il Botafogo anche nella gara di ritorno, imponendosi per 0-2 in casa dei brasiliani dopo aver già vinto con lo stesso punteggio ad Avellaneda. Il titolo della Recopa Sudamericana va dunque alla “Academia”, che ha dimostrato una netta superiorità nei 180 minuti della finale. La festa dei tifosi biancocelesti esplode sulle tribune del Maracanã, mentre in campo si celebra un successo che porta la firma di Gustavo Costas e di un gruppo capace di sovvertire ogni pronostico.

Il dominio in campo

Non c’è stata storia. Racing ha attaccato senza sosta, costringendo il portiere John a un lavoro straordinario per evitare un passivo più pesante. La squadra argentina ha creato occasioni su occasioni fino a trovare il meritato vantaggio all’inizio del secondo tempo. Matías Zaracho ha aperto le marcature con un destro preciso, seguito pochi minuti dopo da Bruno Zuculini, che ha chiuso il discorso con una conclusione potente. Un 2-0 che avrebbe potuto essere ancora più ampio.

Il Botafogo ha faticato a reagire. La squadra carioca, priva di alcuni uomini chiave dopo il trionfo in Copa Libertadores, è apparsa fragile, quasi inerme di fronte alla spinta incessante del Racing. Il tecnico brasiliano Cláudio Caçapa ha ammesso senza mezzi termini: “Siamo stati nettamente inferiori”. Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni.

La mentalità vincente di Costas

Se c’è un uomo simbolo di questo Racing, è Gustavo Costas. Il tecnico argentino ha trasmesso alla squadra un’identità chiara, basata su intensità, dinamismo e coraggio. Dopo il successo nella Copa Sudamericana, Costas non si è accontentato. Il suo messaggio alla squadra prima della finale di ritorno è stato inequivocabile: bisognava vincere anche in Brasile. E i giocatori hanno eseguito il piano alla perfezione.

Costas conosce il Racing come pochi. Da giocatore ha vissuto il trionfo in Supercopa Sudamericana nel 1988. Da allenatore ha costruito una squadra senza stelle, ma con idee chiare e un calcio aggressivo. Questo spirito ha permesso al club di Avellaneda di tornare protagonista a livello internazionale.

Milito e il sogno della Libertadores

La conquista della Recopa è il primo titolo dell’era Diego Milito da presidente del Racing. L’ex attaccante dell’Inter, eroe del Triplete nerazzurro, ha lavorato dietro le quinte per dare solidità alla squadra e alla società. Il doppio trionfo continentale segna il ritorno del club tra le grandi del Sudamerica.

Ma ora l’asticella si alza. Racing non vuole fermarsi. L’obiettivo è chiaro: la Copa Libertadores. Il sogno sembra più vicino. Con questa intensità, questa organizzazione e questa fame di vittoria, nessun traguardo è precluso. La strada è segnata, la “Academia” è pronta a sfidare ancora i giganti del continente… e stavolta l’obiettivo è ancora più grande.