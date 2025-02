Clamoroso, Vitor Roque torna subito al Palmeiras: accordo col Barcellona e il Betis per il trasferimento immediato

La trattativa per il trasferimento di Vitor Roque al Palmeiras è finalmente giunta a una svolta decisiva. Dopo settimane di negoziazioni intense, il Barcellona ha raggiunto un accordo con il club brasiliano per la cessione del talentuoso attaccante, ponendo fine alla sua esperienza europea, con pochissime soddisfazioni. L’affare, che si aggira intorno ai 25,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus, rappresenta molto più di una semplice operazione di mercato.

Un accordo tripartito

La complessità dell’affare è resa evidente dal coinvolgimento del Real Betis, che deteneva Vitor Roque in prestito. Per liberare il giocatore, il club andaluso ha negoziato un’importante contropartita: il 30% aggiuntivo sui diritti del marocchino Ez Abde, portando la sua quota complessiva all’80%. Considerando che il Betis aveva già investito 7,5 milioni di euro nel 2023 per assicurarsi il 50% dei diritti di Abde, questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva per le casse del club, specialmente in vista di una possibile futura vendita del calciatore.

Perché il Palmeiras ha puntato su Vitor Roque?

Il Palmeiras, uno dei club più prestigiosi del Brasile, ha individuato in Vitor Roque il profilo ideale per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il giovane attaccante, soprannominato ‘Tigrinho’, è noto per la sua rapidità e il suo istinto sotto porta, qualità che gli hanno permesso di emergere nel panorama sudamericano prima del suo approdo in Europa. Tuttavia, la sua esperienza al Real Betis non ha rispettato le aspettative, con il giocatore che ha faticato a trovare spazio nell’undici di Manuel Pellegrini.

Il ruolo del Barcellona: tra esigenze economiche e strategia di mercato

Per il Barcellona, la cessione di Vitor Roque non è solo una necessità economica, ma anche una mossa strategica. Il club catalano, alle prese con la necessità di ridurre la massa salariale e generare liquidità, trova in questa operazione una boccata d’ossigeno. Il Barça manterrà inoltre un 20% dei diritti sul cartellino del giocatore, assicurandosi una potenziale rendita nel caso di una futura cessione del giovane talento.

Pellegrini e il nodo offensivo

Il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, avrebbe preferito trattenere il giocatore, soprattutto in vista degli impegni in Conference League. L’arrivo di Juan ‘Cucho’ Hernández e Antony durante la finestra invernale, tuttavia, ha ridotto le prospettive di minutaggio per Vitor Roque, spingendolo a chiedere personalmente la cessione. Ora Pellegrini si troverà a dover fare affidamento su Cédric Bakambu come unica punta di ruolo, con alternative meno esperte come Chimy Ávila, il giovane Pablo García e il promettente Marcos Fernández.

Una corsa contro il tempo

Con il mercato brasiliano che chiude proprio questo venerdì, il trasferimento di Vitor Roque al Palmeiras è entrato in una fase cruciale. Il giocatore sosterrà le visite mediche a Siviglia, dopodiché firmerà un contratto di cinque stagioni in modalità telematica per accelerare i tempi di registrazione presso la Confederazione Brasiliana (CBF). Se tutto andrà secondo i piani, il Palmeiras potrebbe presentarlo già domenica come il nuovo volto della squadra.

Ma in un’operazione tanto complessa, dove ogni dettaglio può fare la differenza, il rischio di un colpo di scena dell’ultimo minuto è sempre dietro l’angolo. Con il mercato brasiliano ormai agli sgoccioli, tutti gli occhi sono puntati su Siviglia. Riuscirà Vitor Roque a superare le visite mediche e a firmare in tempo? Il comunicato ufficiale è atteso da un momento all’altro, ma fino all’ultimo secondo… tutto può succedere.