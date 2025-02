Crisi Boca Juniors, Gago verso l’esonero: ecco chi potrebbe sostituirlo

La gestione di Fernando Gago sulla panchina del Boca Juniors sembra essere giunta al capolinea. Dopo l’eliminazione dalla Copa Libertadores contro Alianza Lima, la sua permanenza appare sempre più improbabile. Eppure, fino a poche ore fa, il tecnico argentino ribadiva la sua volontà di proseguire, nonostante le critiche e le contestazioni.

Il momento decisivo

Il clima attorno al Boca Juniors è incandescente. La delusione per l’uscita anticipata dalla massima competizione continentale ha lasciato il segno su tifosi e dirigenza. Gago, che si è detto pronto a continuare, ha comunque dovuto affrontare una pioggia di fischi e proteste dopo la disfatta. Il suo futuro, però, non dipende più da lui.

Tutto passa dalle mani di Juan Román Riquelme, il presidente del club, che avrebbe già preso la sua decisione. La partita di venerdì contro Rosario Central a La Bombonera potrebbe rappresentare l’ultima apparizione di Gago in panchina. Una scelta, secondo fonti vicine al club, ormai irrevocabile.

Un ciclo mai decollato

Arrivato lo scorso ottobre con grandi aspettative, Gago ha guidato il Boca per 22 partite ufficiali, con un bilancio di 11 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Numeri che, sulla carta, potrebbero apparire accettabili, ma che raccontano una storia diversa quando si analizzano i momenti chiave della stagione.

Le eliminazioni in Copa Argentina contro Vélez Sarsfield in semifinale e, soprattutto, il fallimento in Libertadores, hanno eroso la fiducia nei confronti dell’ex centrocampista. Il progetto tecnico, partito con ambizioni importanti, non ha mai trovato una reale continuità.

Chi dopo Gago?

Con la separazione ormai imminente, il Boca si interroga su chi guiderà la squadra nel prossimo futuro. I nomi sul tavolo sono diversi: Kily González, Gabriel Milito, Gabriel Heinze, Rodolfo Arruabarrena, Néstor Pekerman e Tata Martino sono tutti profili considerati per il ruolo. Tuttavia, la scelta di Riquelme non è ancora stata comunicata ufficialmente.

L’unica certezza è che il Boca sta per voltare pagina. E, con l’incertezza che ancora aleggia attorno al futuro della panchina, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per delineare il nuovo corso del club xeneize. Ma chi avrà il compito di raccogliere l’eredità di Gago?