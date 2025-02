Il Bayern Monaco apre ad un clamoroso ritorno di Nagelsmann

Una dichiarazione inattesa scuote l’ambiente bavarese. Uli Hoeness, presidente d’onore del Bayern Monaco, ha lasciato intendere che un eventuale ritorno di Julian Nagelsmann sulla panchina dei campioni di Germania non sia affatto un’ipotesi da escludere. In un’intervista rilasciata ad Abendzeitung, l’ex dirigente ha spiegato come i rapporti tra il club e il tecnico non si siano mai realmente deteriorati:

“La relazione tra il FC Bayern e Julian non si è rotta. Al momento la questione non si pone, ma tra qualche anno, quando non lavorerà più per la DFB e saremo alla ricerca di un allenatore, sicuramente sarà uno dei candidati”.

Un’apertura che, sebbene rimanga nel campo delle ipotesi, non può lasciare indifferenti. Nagelsmann, esonerato nel marzo 2023 mentre la squadra era ancora in corsa su tutti i fronti, ha da poco rinnovato il proprio contratto con la Federazione tedesca, estendendo il suo incarico da CT della Germania fino al 2028.

Il passato che torna

La separazione tra Nagelsmann e il Bayern non avvenne senza strascichi. Nonostante la squadra fosse a due punti dal vertice della Bundesliga e qualificata ai quarti di Champions League, il club scelse di voltare pagina, puntando su Thomas Tuchel. Una decisione che all’epoca suscitò molte discussioni, alimentate da voci di spogliatoio turbolente e indiscrezioni su una presunta fronda di alcuni giocatori nei confronti dell’allenatore.

Ora, a distanza di oltre un anno, quel capitolo sembra tutt’altro che chiuso. L’ombra di Nagelsmann aleggia ancora su Monaco di Baviera e il suo futuro potrebbe, prima o poi, incrociarsi nuovamente con quello dei Rekordmeister.

Presente e futuro: il Bayern di Kompany

Se il futuro rimane aperto, il presente del Bayern si chiama Vincent Kompany. Dopo il mancato accordo con altri profili di spessore internazionale, il club ha scelto di affidarsi all’ex tecnico del Burnley, scommettendo su un progetto a lungo termine. Anche su questo punto, Hoeness ha espresso fiducia:

“Credo che Vincent sia finalmente un allenatore che potrebbe restare con noi per un periodo più lungo, il che sarebbe positivo per il club”.

Parole che indicano stabilità, ma che allo stesso tempo non chiudono la porta a scenari futuri. Perché se nel calcio una certezza esiste, è che il Bayern Monaco difficilmente smette di sorprendere.