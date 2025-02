Stoccarda-Bayern Monaco: test di maturità per gli svevi, Kompany vede il titolo

Stasera, alle 20.30, si apre la 24esima giornata di Bundeslig. Lo Stoccarda si gioca una fetta di stagione nel confronto con il Bayern Monaco, capolista indiscussa. La squadra di Sebastian Hoeneß ha rallentato la corsa verso la qualificazione in Champions League, raccogliendo una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato. Il recente pareggio con l’Hoffenheim (1-1) ha ulteriormente complicato i piani, lasciando gli svevi a tre punti dalla quarta posizione. E adesso arriva l’ostacolo più grande: la macchina da gol guidata da Vincent Kompany.

Bayern verso il 34esimo titolo

Il Bayern, forte di un vantaggio di otto punti sul Bayer Leverkusen, sembra lanciato verso il 34° titolo nazionale. La prova di forza nell’ultimo turno contro l’Eintracht Francoforte (4-0) ha ribadito la superiorità di una squadra che ha segnato 69 reti in 23 partite, un dato che la dice lunga sulla capacità offensiva della formazione bavarese. E se la storia ha un peso, lo Stoccarda dovrà fare i conti con un passato poco incoraggiante: appena una vittoria negli ultimi 11 scontri diretti (2 pareggi, 8 sconfitte) e un bilancio complessivo di 70 ko nei confronti del Bayern, record assoluto nella competizione.

Le difficoltà della squadra di Hoeneß emergono con particolare evidenza nelle ultime uscite casalinghe. Due sconfitte consecutive alla MHPArena, proprio contro dirette concorrenti nella lotta per la Champions, hanno minato le certezze di una squadra che non perde tre gare di fila in casa dal febbraio 2022. Un precedente inquietante, che include una sconfitta per 5-0 proprio contro il Bayern. Per invertire il trend servirà una prestazione impeccabile e, soprattutto, una tenuta difensiva di alto livello.

Demirovic contro Kane

Dal punto di vista individuale, lo Stoccarda si affida a Ermedin Demirović, miglior marcatore stagionale con otto reti. L’attaccante bosniaco ha già dimostrato di saper colpire il Bayern, segnando una doppietta lo scorso anno con la maglia dell’Augsburg. Ma l’attenzione è tutta su Harry Kane: il bomber inglese ha già messo a segno sei gol contro lo Stoccarda, inclusa una tripletta nell’andata. Un avversario che sembra esaltarlo e che potrebbe offrirgli un’ulteriore occasione per incrementare il bottino.

A rendere ancora più complicata la missione dello Stoccarda c’è il dato dei 12 clean sheet collezionati dal Bayern in questa Bundesliga, più di quanti ne abbia registrati in ciascuna delle ultime quattro stagioni. Un segnale della solidità difensiva ritrovata, che riduce ulteriormente i margini di manovra per la squadra di casa.

La sfida dello Stuttgart Arena potrebbe quindi rivelarsi decisiva per il destino di entrambe le squadre: da un lato i padroni di casa, alla ricerca di punti fondamentali per continuare a sognare la Champions, dall’altro i bavaresi, che con un altro successo farebbero un ulteriore passo verso il titolo. Resta solo da vedere se la storia sarà riscritta o se la tradizione sarà rispettata ancora una volta.