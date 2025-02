Clamoroso Bayern Monaco, ritirata l’offerta di rinnovo a Kimmich che sarà libero a giugno!

La situazione di Joshua Kimmich al Bayern Monaco ha preso una piega inattesa. Per mesi si era parlato di una sua permanenza in Baviera, di una trattativa che procedeva tra alti e bassi, ma con la sensazione diffusa che un accordo fosse solo questione di tempo. Ora, invece, il club ha deciso di ritirare l’offerta di rinnovo, lasciando il centrocampista tedesco in una posizione delicata e aprendo scenari imprevedibili sul suo futuro.

Kimmich sarà libero a fine stagione

Il contratto di Kimmich scadrà nel giugno 2025, e con la decisione del Bayern di togliere dal tavolo ogni proposta di prolungamento, il giocatore si trova, di fatto, libero di ascoltare altre offerte. Il cambiamento di rotta ha sorpreso molti, soprattutto considerando che il direttore sportivo Max Eberl, solo poche settimane fa, aveva dichiarato che il rinnovo fosse una delle priorità del club.

Dietro la svolta ci sarebbe l’irritazione della dirigenza per le continue esitazioni del giocatore, che avrebbe temporeggiato troppo, lasciando il Bayern senza certezze. La società, convinta della necessità di ridurre il pesante ingaggio del centrocampista – 20 milioni di euro all’anno, tra i più alti della rosa –, si era mostrata disposta a trovare un’intesa. Tuttavia, i tentennamenti del numero 6 hanno spinto il club a cambiare strategia.

Secondo quanto riportato dalla Bild, a inizio settimana Kimmich è stato informato ufficialmente della decisione: l’offerta è stata ritirata e non verrà ripresentata a meno che il giocatore non accetti un drastico taglio dello stipendio. Il Bayern, infatti, non sembra intenzionato a tornare sui propri passi, nemmeno di fronte alla crescita del rendimento del centrocampista nelle ultime partite.

Mezza Europa sulla stella del Bayern

L’inaspettato stallo ha rimesso in gioco diverse squadre europee, che ora fiutano l’opportunità di ingaggiare uno dei migliori mediani in circolazione. Club di Premier League, Liga e Serie A osservano da vicino l’evolversi della vicenda, consapevoli che un giocatore del calibro di Kimmich, libero di firmare a parametro zero tra meno di un anno, rappresenterebbe un colpo di mercato di assoluto livello.

Ma Kimmich è davvero pronto a lasciare il Bayern? Dopo anni di leadership, dopo essere diventato il simbolo di un ciclo vincente, la sua volontà resta un’incognita. E se alla fine decidesse di cedere, accettando una riduzione salariale per restare a Monaco?

La palla, ora, è nei suoi piedi. E la risposta potrebbe cambiare gli equilibri del mercato europeo.