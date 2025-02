Coppa del Re: il Real Madrid espugna l’Anoeta con Endrick e avvicina la finale [VIDEO]

Un colpo di classe, un muro invalicabile e una gestione accorta. Tanto basta al Real Madrid per piegare la Real Sociedad nella semifinale di andata di Coppa del Re, chiusa con un essenziale 1-0 a favore della squadra di Carlo Ancelotti. Il protagonista è Endrick, autore del gol decisivo al 19’, ma il risultato porta anche la firma di Andriy Lunin e Aurélien Tchouaméni, impeccabili nel blindare il vantaggio fino al triplice fischio.

Lampo brasiliano, Madrid in controllo

L’inizio è tutto di marca basca. La Real Sociedad parte con aggressività e sfiora il vantaggio già al quarto minuto con un’iniziativa di Takefusa Kubo, il cui tentativo viene respinto con prontezza da Lunin. Il Real fatica a trovare spazi, ma al primo spiraglio punisce. Al 19’, Jude Bellingham illumina con un lancio millimetrico e pesca Endrick, che con un tocco d’esterno sinistro sorprende Álex Remiro e firma il vantaggio. Un gol d’autore che, nel contesto della sfida, pesa come un macigno.

La squadra di Imanol Alguacil accusa il colpo ma reagisce. Lunin deve opporsi a conclusioni insidiose di Brais Méndez e Mikel Oyarzabal, mentre sul fronte opposto Vinícius Júnior sfiora il raddoppio, fermato solo da un grande intervento di Remiro. La partita resta aperta, con la Real Sociedad che continua a spingere e il Madrid che controlla senza rinunciare a ripartire.

Un muro chiamato Lunin

Dopo l’intervallo la spinta dei padroni di casa non si arresta. Al 50’, Oyarzabal tenta la deviazione aerea da pochi passi, ma Lunin risponde con un riflesso prodigioso. Il portiere ucraino si conferma protagonista anche più tardi, negando la gioia del pari a Ander Barrenetxea con un intervento spettacolare.

Il Madrid, pur soffrendo, non rinuncia a pungere. Al 65’ Endrick, in cerca della doppietta, colpisce la traversa con un destro potente. Poco dopo è il turno di Lucas Vázquez, che sfiora il bersaglio con una conclusione alta di poco. Gli ospiti amministrano senza particolari affanni, gestendo il ritmo con esperienza. La Real Sociedad ci prova fino all’ultimo, ma ogni tentativo sbatte contro un Real organizzato e cinico.

Il ritorno al Bernabéu: la resa dei conti

Il triplice fischio consegna ai Blancos un vantaggio prezioso in vista della gara di ritorno, in programma il primo aprile al Santiago Bernabéu. La Real Sociedad sarà chiamata all’impresa in un campo ostico, dove il Madrid non concede nulla a cuor leggero. Gli uomini di Ancelotti vedono la finale, ma la partita decisiva deve ancora essere giocata. E la storia, si sa, in certe notti può ancora riservare sorprese.