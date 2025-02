Turchia e Arabia Saudita, due offerte per Vlahovic: ecco cosa vuole il serbo

Il gol decisivo contro il Cagliari ha ribadito una certezza: Dusan Vlahovic è ancora il punto di riferimento dell’attacco della Juventus. Ma per quanto tempo? Con il contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che sembra sempre più improbabile, il destino dell’attaccante serbo appare segnato.

No al rinnovo con la Juventus

Le trattative avviate nei mesi scorsi non hanno prodotto risultati concreti. L’offerta bianconera, firmata da Cristiano Giuntoli lo scorso settembre, prevedeva una riduzione dell’ingaggio dagli attuali 12 milioni di euro a stagione a una cifra compresa tra 8 e 9 milioni, con un prolungamento fino al 2030. Una proposta che non ha convinto né il giocatore né il suo entourage, guidato dall’agente Darko Ristic.

Le offerte sul tavolo

La prospettiva di un addio a fine stagione si fa quindi sempre più concreta. Ma quale sarà la prossima destinazione di Vlahovic? L’attaccante ha già rifiutato proposte allettanti dal punto di vista economico. A gennaio, l’Arabia Saudita aveva avanzato un’offerta da 20 milioni di euro a stagione per tre anni e mezzo, ma la volontà del serbo è chiara: restare nel calcio che conta. Lo stesso principio che lo ha spinto a declinare l’interesse del Fenerbahce, nonostante il pressing di José Mourinho, alla ricerca di un sostituto per Edin Dzeko, destinato a lasciare il club turco.

Il vero obiettivo di Vlahovic si chiama Premier League. Il campionato inglese garantirebbe non solo un ingaggio in linea con le sue attuali pretese, ma anche una competitività di livello assoluto. Squadre alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche non mancano, e il suo profilo potrebbe diventare ancora più appetibile in caso di un finale di stagione da protagonista.

Nel frattempo, la Juventus e Thiago Motta dovranno affidarsi ancora a lui per raggiungere gli obiettivi stagionali. La qualificazione alla Champions League e la Coppa Italia restano traguardi fondamentali per il club, e Vlahovic sa che chiudere al meglio la sua esperienza in bianconero potrebbe aprirgli le porte di un futuro ancora più ambizioso. Il mercato estivo si avvicina, e il destino del numero 9 juventino sembra già scritto. Resta solo da capire chi farà la prima mossa.