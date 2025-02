De Cuyper pronto a lasciare il Club Brugge: due londinesi e due italiane sul terzino belga

Il Milan accelera sul mercato e punta con decisione su Maxim De Cuyper. Il terzino belga classe 2000, attualmente in forza al Club Brugge, è il profilo individuato dalla dirigenza rossonera per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, il cui futuro sembra ormai lontano da Milano. Dopo una stagione altalenante, segnata da episodi controversi come l’espulsione in Champions League contro il Feyenoord, il francese potrebbe lasciare la Serie A in estate. Il Milan, nel frattempo, non vuole farsi trovare impreparato.

La concorrenza dalla Premier League

La trattativa ha subito un’accelerazione nelle ultime settimane. Secondo Tuttosport, la scorsa settimana si è tenuto un incontro positivo tra la dirigenza rossonera e uno degli agenti che curano il trasferimento del giocatore. Il Bruges valuta De Cuyper almeno 25 milioni di euro, ma la folta concorrenza potrebbe far lievitare il prezzo. Sul giocatore ci sono anche West Ham, Juventus e soprattutto Arsenal, con i Gunners pronti a muoversi dopo l’addio di Tierney e il ridimensionamento di Zinchenko.

La strategia del Milan punta su un aspetto cruciale: la possibilità di offrire a De Cuyper un ruolo da titolare inamovibile sulla fascia sinistra, un dettaglio che potrebbe fare la differenza rispetto alle altre pretendenti. Il club belga, consapevole del valore del proprio giocatore, spera di scatenare un’asta internazionale per massimizzare l’incasso. Nel frattempo, il Milan intensifica i contatti, cercando di anticipare la mossa dell’Arsenal, che in settimana potrebbe avviare i primi colloqui con l’entourage del giocatore.

Il duello di mercato tra rossoneri e Gunners è appena iniziato. Ma chi avrà la meglio? Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Diavolo riuscirà a mettere le mani sul suo nuovo padrone della corsia sinistra o se il club londinese riuscirà a rovinare i piani del Milan. Il verdetto, come sempre, lo darà il mercato.