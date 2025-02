Glasgow Rangers, ufficiale l’esonero di Clement: arriva un ex capitano

Il Glasgow Rangers ha un nuovo allenatore. Barry Ferguson, ex capitano e simbolo del club, ha ricevuto l’incarico di guidare la squadra fino al termine della stagione. Il suo arrivo segue l’esonero di Philippe Clement, sollevato dall’incarico dopo l’ennesima battuta d’arresto in campionato. La decisione della dirigenza arriva in un periodo complesso per la squadra, distante 13 punti dal Celtic nella corsa al titolo.

Una leggenda che torna a casa

Per Ferguson, si tratta di un ritorno nella squadra che lo ha consacrato. Giocatore di talento e leader riconosciuto, ha vestito la maglia dei Rangers per oltre un decennio, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia del club. Ora, il compito sarà ben diverso: cercare di risollevare una squadra che appare in difficoltà tanto in campionato quanto nelle coppe nazionali.

L’addio a Philippe Clement: una fiducia mai davvero conquistata

L’era Clement si chiude dopo pochi mesi. Arrivato ad ottobre 2023, l’ex tecnico del Monaco aveva inizialmente dato segnali incoraggianti, con la vittoria della Coppa di Lega appena due mesi dopo il suo arrivo. Ma i risultati in campionato e la recente eliminazione dalla Coppa di Scozia per mano del Queen’s Park, club di seconda divisione, hanno accelerato la decisione della società. L’ultima sconfitta, un 2-0 casalingo contro il St. Mirren, ha rappresentato il punto di rottura definitivo.

Obiettivi e sfide: il difficile compito di Ferguson

La classifica parla chiaro: i Rangers sono chiamati a una rimonta quasi impossibile. Ma se il campionato sembra ormai compromesso, c’è ancora una strada aperta per salvare la stagione: l’Europa League. La squadra scozzese affronterà il Fenerbahçe negli ottavi di finale, un ostacolo complicato ma non insormontabile.

Ferguson avrà poco tempo per imprimere la sua impronta, ma i tifosi sperano che la sua conoscenza del club e la sua mentalità vincente possano fare la differenza. Il primo banco di prova arriverà presto, e il margine d’errore è praticamente nullo. Riuscirà l’ex capitano a risvegliare un gigante addormentato?