Ricordate Under? Ha salutato il Fenerbahce per volare Oltreoceano…

Un nuovo capitolo nella carriera di Cengiz Ünder sta per essere scritto. Dopo un percorso tra Serie A, Premier League, Ligue 1 e un recente ritorno in patria, l’attaccante turco ha deciso di attraversare l’Atlantico. Ad attenderlo ci sono il sole della California e il progetto ambizioso del Los Angeles FC.

Un viaggio attraverso l’Europa

Dall’esordio con l’Altinordu nel 2014 fino al grande salto con la Roma nel 2017, Ünder ha sempre mostrato lampi di talento. In giallorosso ha vissuto momenti esaltanti, ma anche un progressivo declino dovuto a una serie di infortuni e a un feeling mai davvero sbocciato con Paulo Fonseca. Dopo tre stagioni nella capitale italiana, il turco ha tentato il rilancio in Premier League, vestendo la maglia del Leicester City, senza però riuscire a imporsi. Un’avventura da 19 presenze e appena due reti, che ha convinto le Foxes a non esercitare il diritto di riscatto.

L’exploit francese e il ritorno in patria

Nel Marsiglia, Ünder ha ritrovato brillantezza e incisività, diventando un elemento chiave dell’attacco olimpico. In due stagioni ha collezionato 93 presenze, 18 gol e 12 assist, prima di cedere alle sirene del Fenerbahçe. Il club turco, che ha investito 15 milioni di euro per riportarlo a Istanbul, ha creduto nelle sue qualità, ma dopo pochi mesi la scintilla non è scoccata. La destinazione americana, dunque, diventa una via di fuga e una nuova sfida.

Un futuro a stelle e strisce

Il Los Angeles FC ha annunciato il suo arrivo con un comunicato ufficiale: “LAFC ha ingaggiato Cengiz Ünder come giocatore designato in prestito dal club della Süper Lig Fenerbahçe fino al 30 giugno con un’opzione di acquisto”. L’attaccante turco occuperà uno spazio nel roster internazionale del club in attesa del suo certificato di trasferimento internazionale e del visto P1.

Un colpo che sottolinea le ambizioni del club californiano, deciso a rafforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore dal bagaglio tecnico notevole. Ma riuscirà Ünder a imporsi in una lega sempre più competitiva e ricca di nuovi talenti? La MLS gli offrirà un’ultima occasione per rilanciarsi ai massimi livelli. Oppure, sarà solo un’altra tappa in una carriera che ha alternato fiammate e delusioni? Il campo, come sempre, darà la risposta.