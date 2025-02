Mazzarri torna in panchina? Accordo vicino con un club dell’Iran!

Walter Mazzarri potrebbe ripartire da Teheran. Dopo un periodo di inattività, il tecnico toscano sembra vicino a un accordo con l’Esteghlal, uno dei club più titolati del calcio iraniano. Il contratto proposto si aggirerebbe intorno ai due milioni di euro a stagione, un’offerta che starebbe facendo riflettere l’allenatore ex Napoli e Inter.

La trattativa, ancora in fase di definizione, è stata riportata dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, che su X ha rilanciato la notizia. L’Esteghlal, attualmente nono in campionato con 23 punti, cerca un profilo esperto per rilanciare le proprie ambizioni. La scelta di Mazzarri rappresenterebbe una svolta significativa per un club in difficoltà, alla ricerca di una guida capace di invertire la rotta.

Non il primo italiano nella storia dell’Esteghlal

L’eventuale approdo in Iran non sarebbe un unicum per il calcio italiano. Nel 2019, infatti, fu Andrea Stramaccioni a sedersi sulla panchina dell’Esteghlal, un’esperienza terminata bruscamente dopo appena cinque mesi. Le difficoltà legate alla gestione economica e amministrativa della società complicarono il lavoro del tecnico romano, che lasciò il club tra polemiche e controversie.

Mazzarri, noto per la sua abilità nel lavorare con squadre in difficoltà, potrebbe rappresentare una scelta strategica per il club iraniano. Le sue esperienze in Serie A, tra cui i successi con il Napoli e la qualificazione in Champions League, testimoniano la capacità di valorizzare il materiale tecnico a disposizione. Tuttavia, le incognite non mancano: dal contesto calcistico differente fino agli aspetti logistici, la sfida si preannuncia complessa.

Il tecnico livornese valuterà nelle prossime ore se accettare l’incarico. La proposta è concreta, l’interesse reciproco, ma restano dettagli da definire. E ora, la decisione spetta solo a lui.