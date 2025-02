Il 2025 di Messi con l’Inter Miami: 4 obiettivi per l’argentino

A 37 anni, con ogni trofeo possibile già in bacheca, Lionel Messi non si concede pause. Sabato notte, il fuoriclasse argentino riparte con l’Inter Miami per un’altra stagione di MLS, ma con un’agenda affollata e obiettivi che vanno ben oltre il campionato statunitense. CONCACAF Champions League, Leagues Cup, e per la prima volta il nuovo Mondiale per Club FIFA: un calendario senza tregua, in cui la squadra della Florida punta a lasciare un segno duraturo.

Dal gelo di Kansas City alla MLS: il ritmo non cala

Appena tre giorni fa, Messi ha fatto la differenza nell’andata dei sedicesimi di Champions League (CONCACAF) contro lo Sporting Kansas City, decidendo il match con un gol di classe (video in basso). Ora il focus si sposta sulla MLS, con il debutto contro il New York City al Chase Stadium di Fort Lauderdale. Una sfida che apre una corsa che si annuncia intensa, con un obiettivo chiaro: migliorare il cammino della scorsa stagione, conclusa con un’uscita prematura ai playoff nonostante la vittoria del Supporters’ Shield.

Un gruppo di vecchi amici e un nuovo condottiero

Messi ha trovato in Florida un ambiente familiare. Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, compagni di un’epoca dorata a Barcellona, lo affiancano anche in questa sfida. A loro si è aggiunto quest’anno Javier Mascherano, vecchio sodale di nazionale e ora guida tecnica del club. Un gruppo che conosce a memoria il gioco di Messi, ma che dovrà tradurre quell’intesa in risultati tangibili su più fronti.

La ferita aperta dei playoff

L’anno scorso, Messi ha giocato solo 21 partite in MLS, condizionato da infortuni e impegni internazionali. Nonostante ciò, ha chiuso con 21 reti e 18 assist, ribadendo la sua superiorità nel contesto nordamericano. Ma il sogno dell’Inter Miami si è infranto presto nei playoff, eliminato dall’Atlanta United. Un’uscita di scena che pesa, un nodo che la squadra vuole sciogliere.

Le sfide continentali: Champions, Leagues Cup e il debutto nel Mondiale per Club

L’Inter Miami ha in mano la qualificazione agli ottavi di Champions CONCACAF, grazie al vantaggio conquistato a Kansas City. Ma il cammino è lungo e il ricordo della sconfitta ai quarti contro il Monterrey nel 2023 è ancora vivo.

Poi c’è la Leagues Cup, torneo in cui Messi ha già lasciato il segno portando nel 2023 il primo trofeo della storia del club. L’anno scorso, invece, è finita agli ottavi contro il Columbus Crew. Un torneo che, oltre al prestigio, offre un’ulteriore occasione per cementare il dominio sugli avversari messicani.

Infine, la grande novità: il Mundial per Club FIFA. L’Inter Miami affronterà Al Ahly, Palmeiras e Porto in un girone che si preannuncia complicato. Per Messi, abituato ai palcoscenici più prestigiosi, sarà un test di alto livello.

Messi e l’ultimo grande assalto

Senza più nulla da dimostrare, ma con la voglia intatta di scrivere nuove pagine di storia, Messi si prepara a una delle stagioni più impegnative della sua carriera. Il fisico reggerà il ritmo infernale? L’Inter Miami saprà alzare l’asticella e diventare una potenza continentale? La risposta arriverà solo nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: con Messi in campo, ogni partita può essere un evento irripetibile.