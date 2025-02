Preview 26esima giornata Premier League, weekend decisivo per il titolo: big match per il Liverpool, l’Arsenal può accorciare

La corsa al titolo di Premier League entra in una fase decisiva. Il Liverpool, che sembrava lanciato verso la vittoria, ha rallentato la sua marcia con due pareggi consecutivi. Alle sue spalle, l’Arsenal intravede un’opportunità e punta ad avvicinarsi, mentre il Manchester City si prepara a una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri.

Liverpool a un bivio

Doveva essere una fuga solitaria, invece ora il Liverpool si trova a dover difendere il proprio primato. Gli uomini di Arne Slot hanno sprecato quattro punti fondamentali nelle ultime due giornate, riaccendendo le speranze degli inseguitori. Ma c’è di più: domenica saranno attesi all’Etihad Stadium per affrontare un Manchester City ferito e in cerca di riscatto dopo l’eliminazione in Champions League.

I campioni d’Inghilterra, travolti dal Real Madrid, hanno subito un duro colpo ma in campionato restano una minaccia costante. L’assenza di Erling Haaland, ancora in dubbio per problemi fisici, potrebbe complicare i piani di Guardiola. Eppure, il recente 4-0 rifilato al Newcastle dimostra che il City rimane un avversario letale.

Arsenal in agguato

Il Liverpool dovrà guardarsi non solo dagli uomini di Guardiola, ma anche dall’Arsenal, che sabato avrà la possibilità di ridurre il distacco battendo il West Ham. La squadra di Mikel Arteta ha mantenuto una regolarità impressionante, conquistando 23 punti sugli ultimi 27 disponibili. Il vero nodo resta l’assenza di un attaccante di ruolo per il resto della stagione, ma finora i Gunners hanno trovato il modo di compensare questa lacuna.

Arteta, però, resta cauto: “Se ci concentriamo sugli altri, perdiamo di vista il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare con il nostro percorso, indipendentemente dai risultati del Liverpool e del City.”

Chelsea nel caos

Mentre in vetta si lotta per il titolo, il Chelsea cerca disperatamente di evitare il tracollo. Dopo una breve illusione di poter competere ai massimi livelli, i Blues sono sprofondati in una crisi che sembra senza fine. La sconfitta per 3-0 contro il Brighton ha sancito il punto più basso della gestione di Enzo Maresca, mentre la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe spingere Cole Palmer a valutare l’addio.

Sabato, la trasferta contro l’Aston Villa rappresenta un’ultima chiamata per restare in corsa per un posto tra le prime quattro. Ma i Villans, nonostante un andamento altalenante, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi, come testimonia il 2-2 ottenuto contro il Liverpool.

Nottingham Forest alla prova del nove

C’era chi non credeva possibile vedere il Nottingham Forest terzo in classifica a questo punto della stagione. Eppure, la realtà dice che la squadra di Steve Cooper è in piena corsa per un posto in Champions League.

Domenica, la trasferta a St James’ Park contro il Newcastle metterà alla prova la tenuta mentale della squadra. I Magpies, reduci da risultati altalenanti, non vogliono perdere contatto con la zona europea. L’allenatore Eddie Howe ha avvertito i suoi: “Abbiamo giornate in cui sembriamo una squadra d’elite e altre in cui siamo irriconoscibili. Dobbiamo trovare continuità.”

Il calendario non sorride al Forest, che nelle prossime settimane affronterà anche Arsenal e Manchester City. Questo ciclo di partite dirà molto sul futuro.

Un fine settimana che può decidere la stagione

Con il Liverpool in bilico, l’Arsenal pronto all’assalto e il City che non molla, il weekend di Premier League si annuncia decisivo. Il Chelsea cerca risposte, mentre il Nottingham Forest vuole confermarsi tra le grandi. La corsa al titolo e alla Champions passa da qui. E alla fine, potrebbero esserci sorprese.